Μία συνεργασία από τα… παλιά αναβιώνει, με τη φανέλα των Μπιανκονέρι να αποκτά και πάλι χορηγό.

Από το 1981 έως και τη σεζόν 2023/2024 η Γιουβέντους είχε κάθε χρόνο το λογότυπο χορηγού πάνω στη φανέλα της. Τη φετινή σεζόν αυτό άλλαξε, καθώς πέρυσι ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την Jeep, έπειτα από 12 συναπτά έτη.

Αυτό δεν διήρκησε πολύ, μιας και η Γηραιά Κυρία και η αμερικανική μάρκα ανακοίνωσαν νέα μορφή συνεργασίας, η οποία στο παραλθόν μοιράστηκε μία σειρά από επιτυχίες. Η Jeep θα κοσμεί από εδώ και πέρα τη φανέλα της πρώτης ομάδας ανδρών, γυναικών αλλά και της Juventus Next Gen.

Fresh look. Iconic partnerships.​@Jeep & @visitdetroit team up on the new 2025/26 Juventus kit ⚪⚫ pic.twitter.com/INEAFOxLwI