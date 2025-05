Το συναρπαστικό πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται και το 7ο Grand Prix διεξάγεται στη θρυλική πίστα της Ίμολα, στην Ιταλία.

Η δράση της Formula 1 ανεβάζει στροφές από την Παρασκευή 16 Μαΐου με τις ελεύθερες δοκιμές για τον έβδομο αγώνα της σεζόν, το Grand Prix Εμίλια - Ρομάνια. Το Σάββατο 17 Μαΐου οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες δοκιμές και τις κατατακτήριες, οι οποίες θα καθορίσουν την τελική σειρά εκκίνησης.

Η Formula 1 επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 8 μήνες, με την Ιταλία να φιλοξενεί τον επόμενο αγώνα — τη χώρα που έχει διοργανώσει τα περισσότερα Grand Prix στην ιστορία του θεσμού (107 συνολικά). Το προηγούμενο ευρωπαϊκό Grand Prix διεξήχθη επίσης σε ιταλικό έδαφος, στη Μόντσα (74 GP), ενώ ο επερχόμενος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην Ίμολα, η οποία έχει φιλοξενήσει 31 Grand Prix.

Michael's first pole in red 🥹



Ride onboard as Michael Schumacher takes his first ever pole position for Ferrari... before his suspension gives up just after the line! 🫨#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/EIyAFMJxfF