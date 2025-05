Η γερμανική ομάδα είναι ευχαριστημένη με το οδηγικό της δίδυμο και δεν σκέφτεται να το αλλάξει, παρά τα δημοσιεύματα για έντονο ενδιαφέρον για τον Μαξ Φερστάπεν.

Η Red Bull Racing δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. H RB21 δεν αποδίδει τα αναμενόμενα και ως αποτέλεσμα έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα σχετικά με την παραμονή ή μη του Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός έχει συμβόλαιο με την αυστριακή ομάδα μέχρι το 2028 όμως υπάρχουν ορισμένοι όροι που του επιτρέπουν να αποχωρήσει νωρίτερα. Μία ομάδα με την οποία έχει συνδεθεί τους τελευταίους 12 μήνες είναι η Mercedes-AMG F1.

Ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ, μετά τον αγώνα του Μαϊάμι, αναφέρθηκε στο ιδανικό οδηγικό δίδυμο με το οποίο θα ήθελε να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια. Ο Αυστριακός ποντάρει στους τωρινούς οδηγούς του, Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι και τους θέλει για χρόνια στη Mercedes.

«Ο Τζορτζ είναι μέρος της οικογένειας της Mercedes. Πάντα ήταν. Όπως βλέπω τα πράγματα σήμερα, γιατί να “σπάσω” μία ομάδα που βρίσκεται σε μία πολύ θετική τροχιά; Έχουμε δύο φανταστικούς οδηγούς, γιατί να χαλάσουμε αυτή την ισορροπία», είπε ο Βολφ.

