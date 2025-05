Αν καταφέρεις να μπεις σε αγωνιστικό κάθισμα της Formula 1 έχεις 4,32% πιθανότητες να κατακτήσεις τουλάχιστον έναν τίτλο. Όχι και άσχημα...

Η Formula 1 γιορτάζει σήμερα 13 Μαΐου τα 75α γενέθλιά της. Σαν σήμερα το 1950 διεξήχθη στο Σίλβερστον το πρώτο Grand Prix στην ιστορία της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σε αυτά τα 75 χρόνια έχουν διεξαχθεί 1.131 αγώνες, στους οποίους έχουν λάβει μέρος 787 οδηγοί.

Από αυτούς, οι 34 - ποσοστό 4,32% - έχουν κατακτήσει τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα οδηγών. Σχεδόν 1 στους 20, δηλαδή. Όχι και άσχημα.

