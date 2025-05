Σαν Σήμερα: Έγινε ο πρώτος αγώνας στην ιστορία της F1 (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Ιστορική η σημερινή ημέρα για τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς σαν σήμερα πριν από 75 χρόνια διεξήχθη ο παρθενικός αγώνας της Formula 1. To σπορ που κατέκτησε τους φίλους των αγώνων γιορτάζει σήμερα επτά ακόμη διεξαγωγές Grand Prix. Επιπλέον, το WRC ταξιδεύει για πρώτη φορά στο Μαρόκο.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1950, γράφτηκε ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς διεξήχθη ο πρώτος αγώνας στα χρονικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πολλοί μη-πρωταθληματικοί αγώνες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η αφετηρία της ανεκτίμητης αυτής διοργάνωσης ήταν στο Σίλβερστον για το GP Μεγάλης Βρετανίας. Με τη Scuderia Ferrari να μην δηλώνει παρούσα λόγω διαφωνίας περί χρηματοδότησης των συμμετεχόντων, η Alfa Romeo έκανε το 1-2-3 και μονοπώλησε το event μπροστά σε σχεδόν 150.000 θεατές. Η ιταλική φίρμα είχε ξεκινήσει από τις τέσσερις πρώτες θέσεις, με την Alfetta του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο να μένει εκτός λίγους γύρους πριν τον τερματισμό με προβλήματα στον κινητήρα. Ο poleman, Τζουσέπε Φαρίνα, κατέκτησε μια εμβληματική νίκη, μπροστά από τους Λουίτζι Φατζόλι και Ρεγκ Πάρνελ.

#9outof999 - Milestone #1: 🎥 1950, Silverstone, first ever @F1 race:

Alfa Romeo's line-up: Farina, Fagioli and Fangio, known as the ‘Three Fs’. After 70 laps, Farina triumphed and won the championship after seven races (Indy 500 inc.) 🏆 #AlfaRomeoLegacy #Race1000 #ChineseGP pic.twitter.com/AjESLnSHam