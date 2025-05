Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren στοχεύει στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη, ένα επίτευγμα που μόνο ο Άιρτον Σένα έχει καταφέρει για την ομάδα.

Ο Όσκαρ Πιάστρι έχει κατακτήσει τρεις διαδοχικές νίκες στα Γκραν Πρι του Μπαχρέιν, της Σ. Αραβίας και του Μαϊάμι, οδηγώντας τη McLaren στην κορυφή της βαθμολογίας των κατασκευαστών με 246 βαθμούς. Ο ίδιος προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών με 131 βαθμούς, 16 περισσότερους από τον ομόσταυλό του, Λάντο Νόρις.

Η επόμενη πρόκληση για τον Πιάστρι είναι το Γκραν Πρι της Εμίλια Ρομάνια στην Ίμολα, όπου θα επιδιώξει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Αν τα καταφέρει, θα γίνει μόλις ο δεύτερος οδηγός της McLaren που πετυχαίνει τέτοιο σερί, μετά τον Άιρτον Σένα το 1991.

