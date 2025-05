Ο Ισπανός της Ducati επικράτησε απόλυτα και στις χρονομετρημένες δοκιμές, μπροστά από τον Γάλλο της Yamaha

Η πρώτη ημέρα του Grand Prix Γαλλίας, του έκτου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, είχε τη σφραγίδα του Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός σουπερστάρ ήταν ταχύτατος πάνω στην εργοστασιακή μοτοσικλέτα της Ducati και πήρε την πρώτη θέση και στις χρονομετρημένες δοκιμές, στην περίοδο δηλαδή που αποφασίστηκε η 10άδα των αναβατών που πέρασε απευθείας στο Q2 των κατατακτήριων του Σαββάτου. Ο χρόνος του Μάρκεθ έσπασε το απόλυτο ρεκόρ πίστας, που κατείχε ο Χόρχε Μαρτίν.

P1 and a new all time lap record in the pocket for @marcmarquez93 👏#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/Vc01XqpOX7 May 9, 2025

Προς τέρψιν των χιλιάδων θεατών που κατέκλυσαν την πίστα του Λε Μαν, ο Φάμπιο Κουαρταραρό, με μια αναβαθμισμένη Yamaha M1 και την ψυχολογία στα ύψη από το βάθρο στη Χερέθ, ήταν εκείνος που πήρε τη 2η θέση. Ο Γάλλος άφησε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του, στην 3η θέση τον Πέκο Μπανάια με την άλλη εργοστασιακή Ducati Lenovo.

Η μίνι-έκπληξη της περιόδου ήταν ο Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini Ducati, ο οποίος πήρε την 4η θέση και μάλιστα βρέθηκε μπροστά από τον ομόσταβλό του -και πρωτοπόρο της βαθμολογίας- Άλεξ Μάρκεθ, που έμεινε στην 5η θέση.

Η δεύτερη Yamaha στην κατάταξη ήταν η Μ1 του Τζακ Μίλερ, με τον Αυστραλό της Pramac να ανεβαίνει στην 6η θέση. Ακολούθησαν δύο ΚΤΜ RC16, με τον Πέδρο Ακόστα στην 7η θέση και τον Μάβερικ Βινιάλες, που είχε και πτώση και έτρεξε με τη δεύτερη μοτοσικλέτα του, στην 8η θέση.

Down goes Maverick as he found the limit 💥#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/eld2Mx01vK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 9, 2025

Τη 10άδα συμπλήρωσαν ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46 Ducati και ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. Οι δύο καλύτερες Honda ήταν εκείνες των Μαρίνι και Ζαρκό στην 11η και 12η θέση αντίστοιχα, με τον Γάλλο της LCR να έχει πτώση και να μην καταφέρνει ουσιαστικά να διεκδικήσει θέση στη 10άδα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές θα αρχίσουν στις 11:50 το πρωί του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας).

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: Michelin/X