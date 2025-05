Σαν Σήμερα: Σπουδαίοι οδηγοί έδωσαν φοβερές μάχες στο Μονακό (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Οι στενοί δρόμοι του Πριγκιπάτου του Μονακό έχουν την τιμητική τους, με σπουδαίους οδηγούς να παίρνουν νίκη στο θρυλικό Grand Prix της Formula 1. Επιπλέον, τρεις παγκόσμιοι πρωταθλητές κέρδισαν αγώνες, ο καθένας σε διαφορετική δεκαετία, ένας φιλόδοξος οδηγός έχει γενέθλια, ενώ ένας φέρελπις Ιταλός έχασε τη ζωή του.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1959, ο σπουδαίος Τζακ Μπράμπαμ επικράτησε στο Grand Prix Μονακό με την Cooper T51 και σημείωσε την πρώτη του νίκη στη Formula 1. Ο Αυστραλός ξεπέρασε την Ferrari του Τόνι Μπρουκς και την ιδιωτική Cooper T51 του Μορίς Τριντινιάν, ενώ εκμεταλλεύτηκε επίσης τα μηχανικά προβλήματα των πρωτοπόρων Ζαν Μπερά και Στέρλινγκ Μος. Επίσης, η Cooper είχε βρεθεί τότε για πρώτη φορά στην pole position δια χειρός του Βρετανού.

Σαν σήμερα το 1964, ο Γκρέιαμ Χιλ οδήγησε μια BRM P261 και κατέκτησε την δεύτερη από τις πέντε νίκες του στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Με τα φαβορί όπως οι Τζιμ Κλαρκ και Νταν Γκέρνι να πέφτουν θύματα προβλημάτων αξιοπιστίας, ο Βρετανός άσσος άφησε έναν γύρο πίσω τον Ρίτσι Γκίνθερ και τον πρωτοεμφανιζόμενο Πίτερ Άρουντελ.

Σαν σήμερα το 1967, τρεις ημέρες μετά το φρικιαστικό ατύχημά του στο GP Μονακό, ο Λορέντζο Μπαντίνι υπέκυψε στα τραύματα του και απεβίωσε σε ηλικία μόλις 31 χρονών. Ο Ιταλός είχε συγκρουστεί άσχημα στην έξοδο του σικέιν μετά το τούνελ και είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε. Παραδόξως, είναι ο μοναδικός οδηγός που έχασε τη ζωή του στο Grand Prix της F1 στο Πριγκιπάτο.

Σαν σήμερα το 1970, ο Γιόχαν Ριντ κατέκτησε μια άκρως απροσδόκητη νίκη στο GP Μονακό, καθώς ο Τζακ Μπράμπαμ είχε επαφή με τις μπαριέρες της τελευταίας στροφής στον τελευταίο γύρο. Έβαλε αμέσως όπισθεν και επέστρεψε στη μάχη κατακτώντας τελικά τη δεύτερη θέση, εύλογα απογοητευμένος. Η τρίτη θέση καταλήφθηκε από την Matra MS120 του Ανρί Πεσκαρολό, στο μοναδικό βάθρο του Γάλλου στη Formula 1. Το συγκεκριμένο Grand Prix ήταν το τελευταίο στο πρωτάθλημα για τον Μπρους ΜακΛάρεν, πριν χάσει τη ζωή του στο Goodwood, καθώς και το πρώτο για τον Ρόνι Πέτερσον. Ο Νεοζηλανδός εγκατέλειψε στο ¼ του αγώνα, ενώ ο Σουηδός τερμάτισε έβδομος.

Σαν σήμερα το 1977, γεννήθηκε ο Νικ Χέιντφελντ. Ο Γερμανός υπήρξε προστατευόμενος και δοκιμαστής της McLaren στα τέλη των ‘90s και εισήλθε στη Formula 1 το 2000, με την Prost. Το 2001 μεταπήδησε στη Sauber και παρόλο που υπήρξε συνολικά καλύτερος από τον πρωτάρη Κίμι Ράικονεν, η McLaren επέλεξε τον Φινλανδό αντί εκείνου για το 2002. Έτσι, για τα επόμενα χρόνια ο «Quick Nick» υπήρξε μπροστάρης κυρίως σε ομάδες του midfield, βάζοντας τα γυαλιά σε αξιόλογους οδηγούς της εποχής όπως οι Φελίπε Μάσα, Μαρκ Ουέμπερ και Ζακ Βιλνέβ. Τολμηρός και ακριβής στις προσπεράσεις του αλλά και με εξαιρετική αίσθηση σε μεικτές καιρικές συνθήκες, ο Χέιντφελντ ανέβηκε 13 φορές στο βάθρο αλλά δεν κέρδισε ποτέ στη Formula 1 – στατιστικό που αποτελεί ρεκόρ. Το 2011 αντικαταστάθηκε στα μισά της σεζόν στη Lotus-Renault από τον Μπρούνο Σένα και έκτοτε επικεντρώθηκε στη Formula E, αλλά και στους αγώνες αντοχής.

2005 MONACO Nick Heidfeld (Williams-BMW) vs. Fernando Alonso (Renault) at Monte Carlo #F1 pic.twitter.com/uyps3P2tCG

Σαν σήμερα το 1998, η McLaren έκανε περίπατο στον πέμπτο σταθμό της σεζόν για τη Formula 1, το GP Ισπανίας. Ο Μίκα Χάκινεν είχε επικρατήσει κατά κράτος του Ντέιβιντ Κούλθαρντ για την pole position και κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα χωρίς να απειληθεί. Τα δύο MP4/13 ξεπέρασαν κατά πολύ τον Μίκαελ Σουμάχερ της Scuderia Ferrari, με τη Benetton του τέταρτου Άλεξ Βουρτς να ολοκληρώνει το γκρουπ οδηγών που τερμάτισαν στον ίδιο γύρο με τον νικητή.

Σαν σήμερα το 2009, ο Τζένσον Μπάτον συνέχισε την ονειρική του πορεία στη σεζόν με την Brawn GP, κερδίζοντας στην Ισπανία για την τέταρτη νίκη του στους πρώτους πέντε αγώνες. Παρόλο που εκκίνησε από την pole position, έχασε την πρωτοπορία στην εκκίνηση από τον ομόσταυλο Ρούμπενς Μπαρικέλο. Τελικά άλλαξε την στρατηγική του και επέλεξε τα δύο pit-stops, αποφεύγοντας έτσι το περιττό ντουμπλάρισμα πιο αργών μονοθεσίων. Παράλληλα, ο Μπαρικέλο ακολούθησε την πιο συμβατική προσέγγιση των τριών pit-stops και ήρθε αντιμέτωπος με το ανέκαθεν ανεπιθύμητο... κυκλοφοριακό στην πίστα της Βαρκελώνης,. Ο Βραζιλιάνος κατάφερε να κρατηθεί στην δεύτερη θέση, με τον Μαρκ Ουέμπερ της Red Bull Racing να «κλείνει» το βάθρο.

2009 SPAIN



Start of the race. A collision eliminated Trulli's Toyota, both Toro Rossos of Buemi & Bourdais & Sutil's Force India. Finnish drivers Kovalainen (McLaren) & Raikkonen (Ferrari) suffered mechanical gremlins #F1 pic.twitter.com/MZwaavBbij