Η πρώτη περίοδος του GP Γαλλίας για το MotoGP στο ΛεΜαν είχε τη σφραγίδα του Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος διέλυσε τον ανταγωνισμό.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP συνεχίζεται με τον έκτο φετινό αγώνα του, που είναι το Grand Prix Γαλλίας στην πιστα του ΛεΜαν. Με τα βλέμματα των (πολλών) χιλιάδων θεατών στους τοπικούς ήρωες Φάμπιο Κουαρταραρό και Ζοάν Ζαρκό, άλλος ήταν ο αναβάτης που έσπασε τα χρονόμετρα και σημείωσε με διαφορά τον καλύτερο χρόνο.

Μιλάμε φυσικά για τον Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati GP25, ο οποίος ήταν πάνω από μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος από τον δεύτερο. Ο Ισπανός φάνηκε να είναι πολύ άνετος και πολύ γρήγορος πάνω στη μοτοσικλέτα του, δίνοντας στους αντιπάλους του πολλή τροφή για σκέψη.

Job very much done by @marcmarquez93 in this FP1 🔝#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/bUY2J9z8g9