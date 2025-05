Σαν Σήμερα: Το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή στον Ζιλ Βιλνέβ (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Συνολικά τέσσερα Grand Prix πραγματοποιήθηκαν σαν σήμερα στον κόσμο της Formula 1, με τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές να ανεβαίνουν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Ωστόσο η σημερινή μέρα έμεινε στην ιστορία για τον άδικο χαμό ενός από τους πιο ταλαντούχους οδηγούς στο πρωτάθλημα. Επιπλέον, το MotoGP ταξίδεψε στο θρυλικό Λε Μαν για έναν ανατρεπτικό αγώνα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1977, ο Μάριο Αντρέτι κυριάρχησε κατά κράτος στο GP Ισπανίας στη Χαράμα με μια Lotus 78, προηγούμενος σε ολόκληρο τον αγώνα από την pole position έως τον τερματισμό. Ο Ζακ Λαφίτ προσπάθησε να τον κυνηγήσει με μια Ligier JS7 και σημείωσε τον ταχύτερο γύρο, αλλά έμεινε έναν γύρο πίσω εξαιτίας ενός κακού pit-stop και τερμάτισε μόλις έβδομος, εκτός βαθμών. Ο τότε επικεφαλής στη βαθμολογία, Νίκι Λάουντα, δεν έλαβε μέρος στον αγώνα λόγω σπασμένου πλευρού του, με την Ferrari να εκπροσωπείται μόνο από τον Κάρλος Ρόιτμαν. Ο Αργεντινός ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, πλαισιώνοντας τον Αντρέτι μαζί με τον Τζόντι Σέκτερ της Wolf. Επίσης, ο αγώνας αυτός σηματοδότησε το ντεμπούτο της μελλοντικά θρυλικής Williams Grand Prix Engineering. Ο Βέλγος Πατρίκ Νεβέ, την οδήγησε στην 12η θέση με μια March 761.

Σαν σήμερα το 1982, ο μηχανοκίνητος κόσμος θρήνησε τον χαμό του Ζιλ Βιλνέβ στο Ζόλντερ. Ο εμβληματικός Καναδός οδηγός της Scuderia Ferrari συγκρούστηκε με τη March 821 του Γιόχαν Μας, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να επικρατήσει του μαινόμενου αντιπάλου και teammate του, Ντιντιέ Πιρονί, στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Βελγίου. Η Ferrari 126C2 διαλύθηκε και ο Βιλνέβ εκτινάχθηκε έξω από το cockpit χωρίς το κράνος του με πολλή δύναμη, πέφτοντας σε έναν φράκτη. Υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ηλικία μόλις 32 χρονών. Το δυστύχημα αυτό σήμανε το τραγικό τέλος μιας καριέρας μόλις πέντε χρόνων στη Formula 1, στην οποία ο Βιλνέβ κατέγραψε 6 νίκες σε 67 Grand Prix και άφησε εποχή ως ένας από τους πιο χαρισματικούς και εντυπωσιακούς οδηγούς που γνώρισε ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Vandaag in 1982 crashte Gilles Villeneuve op het circuit Zolder tijdens de kwalificatie. Een man met een prachtige rijstijl volgens velen. Nooit zijn potentie kunnen omzetten in grote successen. #Villeneuve #F1 #Formule1 pic.twitter.com/CyVBP7TGKn

Σαν σήμερα το 2005, ο Κίμι Ράικονεν έκανε μια επιβλητική εμφάνιση στο Grand Prix Ισπανίας στην πίστα της Βαρκελώνης, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στη σεζόν της Formula 1. Πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Φερνάντο Αλόνσο της Renault και τον Γιάρνο Τρούλι της Toyota. Ο teammate του, Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από απουσία δύο αγώνων λόγω τραυματισμού. Ο Κολομβιανός σημείωσε μια μετριότατη επίδοση, καθώς εκκίνησε και τερμάτισε μόλις έβδομος. Ένα πολύ αργό pit-stop και ένα δικό του τε-τα-κέ τον άφησε έναν γύρω πίσω από τον Ράικονεν.

Σαν σήμερα το 2011, η αγαπητή πίστα της Κωνσταντινούπολης, φιλοξένησε το GP Τουρκίας για τον τέταρτο γύρο της σεζόν στη Formula 1. Το αγωνιστικό τριήμερο μονοπωλήθηκε από την ομάδα της Red Bull Racing και τις ταχύτατες RB7. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ επικράτησε των Μαρκ Ουέμπερ και Φερνάντο Αλόνσο για σχεδόν δέκα δευτερόλεπτα. Αξίζει να αναφερθεί πως ο συγκεκριμένος αγώνας, μέχρι το Grand Prix Ουγγαρίας της ίδιας χρονιάς, κατείχε το ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό πραγματοποίησης pit-stop (82), ενώ ισοφάρισε το χαοτικό GP Λονγκ Μπιτς του 1983 για τις περισσότερες προσπεράσεις (79). Η πίστα της Κωνσταντινούπολης βγήκε από το καλεντάρι στο τέλος της σεζόν, επιστρέφοντας έκτακτα το 2020 και το 2021 για να αναπληρώσει μαζί με άλλες πίστες μερικά ακυρωμένα Grand Prix ελέω της COVID-19.

Such a mega track! 💪



Relive Sebastian Vettel's brilliant pole lap from 2011 - the last time we raced at Istanbul Park #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/GJXJkUciWz