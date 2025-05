Η αυστριακή ομάδα θέλησε να κερδίσει την τελευταία θέση στο βάθρο του Grand Prix Μαϊάμι εκτός πίστας αλλά απέτυχε.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα της Formula 1 στο Μαϊάμι, τον οποίο κέρδισε ο Όσκαρ Πιάστρι, η Red Bull Racing θέλησε να αλλάξει το αποτέλεσμά του. Η αυστριακή ομάδα κατέθεσε ένσταση κατά του Τζορτζ Ράσελ που τερμάτισε 3ος και ισχυρίστηκε πως ο Βρετανός παραβίασε κανονισμούς κίτρινης σημαίας.

Όπως ανέφερε η Red Bull Racing, o Ράσελ δεν μείωσε ταχύτητα στην κίτρινη σημαία που εμφανίστηκε στην πίσω ευθεία μετά τη στροφή 16. Ο λόγος ήτανν ο Γκάμπιελ Μπορτολέτο της Sauber σταμάτησε το μονοθέσιό του στην άκρη έχοντας μηχανικό πρόβλημα.

Στόχος των ταύρων ήταν ένας: Να τιμωρηθεί ο Ράσελ και ο Μαξ Φερστάπεν να πάρει την 3η θέση και 3 επιπλέον βαθμούς. Μάλιστα ισχυρίστηκαν πως ο Βρετανός αν και άφησε το πόδι από το γκάζι δεν μείωσε ταχύτητα στο σημείο της κίτρινης σημαίας

