Ο Βρετανός οδηγός της McLaren χάρηκε με τη δεύτερη θέση στη μάχη της pole position στο Μαϊάμι και δηλώνει έτοιμος για να διεκδικήσει τη νίκη.

Σε ένα ακόμη Grand Prix o Λάντο Νόρις δεν κατάφερε να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες του μονοθεσίου του. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη προσπάθειά του στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών του GP Μαϊάμι έκανε λάθη τα οποία του κόστισαν τη δυνατότητα να πάρει την pole position.

Εν τέλει έμεινε στη 2η θέση πίσω από τον poleman Μαξ Φερστάπεν, όμως ήταν χαρούμενος με την εξέλιξη αυτή. Μετά το πέρας της μάχης για την pole position o Βρετανός έσπευσε να τονίσει πως βελτιώθηκε σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες.

«Ήλπιζα πως η γέννηση του παιδιού του θα τον έκανε πιο αργό. Αυτό δεν συνέβη σήμερα. Είμαι χαρούμενος για σήμερα. Χαίρομαι με την πρόοδο που έκανα με το μονοθέσιο. Ο Μαξ έκανε έναν γύρο που μπορεί να κάνει μόνο ο Μαξ ξανά. Είμαι χαρούμενος, ανυπομονώ για τον αγώνα», είπε ο Νόρις.

Όταν ο πρώην οδηγός αγώνων, Μάρτιν Μπράντλ, τον ρώτησε για τα λάθη του στο Q3 με τον Βρετανό να κομπιάζει, όμως παραδέχθηκε πως δεν έκανε τη δουλειά που θα μπορούσε.

«Είχα ένα μπλοκάρισμα στη στροφή 17. Δεν ξέρω τι θα έκανα με εκείνον τον γύρο. Δεν μπόρεσα να κάνω τη σωστή δουλειά, όμως είχαμε το ρυθμό. Νιώθω πολύ άνετα με το μονοθέσιο, πιο άνετα απ’ ότι σε προηγούμενους αγώνες. Δεν κατάφερα να κάνω το γύρο που θα ήθελα. Έτσι όμως έχουν τα πράγματα. Ο Φερστάπεν είναι στην pole. Είμαι έτοιμος για την πρώτη στροφή στην εκκίνηση».

Lining up on the front row tomorrow ✌️ #McLaren | #MiamiGP 🌴 pic.twitter.com/Sm6YROYNpl

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν προτιμά τη βροχή ή όχι στο Grand Prix της Κυριακής, ο Νόρις δεν έδειξε να έχει κάποια συγκεκριμένη προτίμηση. Ο Βρετανός ανέφερε:

«Ήμουν γρήγορος στο σπριντ, ελπίζω να είναι έτσι και στον αγώνα. Δεν με ενοχλεί είτε είναι στο στεγνό είτε στο βρεγμένο ο αγώνας. Το Μαϊάμι μας εκπλήσσει για την ώρα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο».

All to play for in the GP tomorrow 👊#McLaren | #MiamiGP 🌴 pic.twitter.com/dYSEILOjOQ