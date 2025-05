O παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έχει ξεχάσει πότε ήταν η προηγούμενη φορά που δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί σε αγώνα όπου δεν εγκατέλειψε.

Το Σπριντ 18 γύρων του Grand Prix Μαϊάμι ολοκληρώθηκε με νικητή τον Λάντο Νόρις. Στον αγώνα αυτό ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε εκτός βαθμολογούμενων θέσεων και συγκεκριμένα στη 17η θέση.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής τιμωρήθηκε με ποινή 10 δευτερολέπτων για μη ασφαλή έξοδο από τα pits, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την Mercedes του Κίμι Αντονέλι.

📻 Max after the unsafe release: "Guys!!! Come on..."pic.twitter.com/ZT4aNOU88B