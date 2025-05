H εκπληκτική προσπάθεια του 18χρονου Ιταλού της Mercedes-AMG F1, που έγινε ο νεότερος pole sitter στην ιστορία του θεσμού.

Ταχύτατος και αλάνθαστος, ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία στις κατατακτήριες του Αγώνα Σπριντ στο Μαϊάμι. Σε ηλικία 18 ετών και 8 μηνών έγινε ο νεότερος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που κατακτά pole position είτε σε Grand Prix είτε σε Σπριντ.

Μετά την κατάκτηση της pole (το Σπριντ είναι προγραμματισμένο για τις 7 μμ το Σάββατο), ο Κίμι έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα του.

Απολαύστε τον γύρο του Κίμι Αντονέλι στο ακόλουθο βίντεο.

Making it look effortless! 💨



Let's take in Kimi Antonelli's fastest time from SQ3 in Miami 👇#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/YjkJoGxEqv