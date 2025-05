O Όσκαρ Πιάστρι της McLaren ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη μία και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί του Μαϊάμι.

Το Grand Prix Μαϊάμι, ο έκτος αγώνας της Formula 1 στο 2025 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Επειδή στο Μαϊάμι θα πραγματοποιηθεί Αγώνας Σπριντ το FP1 ήταν η μοναδική περίοδος ελεύθερων δοκιμών που είχαν οι οδηγοί στη διάθεσή τους.

Στο κυνήγι του Πιάστρι

Ταχύτερος οδηγός στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren ήταν από τους λίγους που έκαναν χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών και σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:27,128. Έτσι οδεύει στη συνέχεια του τριημέρου έχοντας πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού

Δεύτερος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να είναι τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Πιάστρι. Τρίτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με την αναβαθμισμένη Red Bull RB21, o οποίος ήταν 0,430 δλ πίσω από τον οδηγό της McLaren και πρωτοπόρο της βαθμολογίας.

This one was definitely SUPER close to the wall for Lando Norris 🤏



😮‍💨😮‍💨#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/NL3O7rJHBm May 2, 2025

Η Williams είναι σε φόρμα

Οι Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον ήταν στις θέσεις 4 και 5 για τη Williams, έχοντας δείξει εξαιρετική ταχύτητα στα 60 λεπτά που προηγήθηκαν και θέλουν να βρίσκονται στην πρώτη 10άδα στις κατατακτήριες σπριντ. Ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls ήταν στην 6η θέση, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1, o οποίος ήταν ο ταχύτερος οδηγός με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Ο Γιούκι Τσουνόντα ήταν στην 8η θέση με τη δεύτερη RB21, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Κίμι Αντονέλι και Φερνάντο Αλόνσο. Πέρα από τους οδηγούς της Mercedes, γρήγορη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών δεν έκαναν οι Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον.

Carlos Sainz and Alex Albon jump to the top of the timesheets on the soft tyres with 10 minutes to go 💨



But there's other purple sectors appearing! 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/K78KlBJg7S May 2, 2025

Η κόκκινη σημαία

Με 4 λεπτά για το τέλος του FP1 η κόκκινη σημαία διέκοψε τη δράση. Ο λόγος ήταν το ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν της Haas στη στροφή 12, με τον Βρετανό να χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου του κατά την επιτάχυνση στην έξοδο της στροφής 11.

Red flag 🚩



Ollie Bearman is in the wall after losing the rear of the car at Turn 12#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8MAPjlRp8b — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 23:30 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες σπριντ που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του Σαββατιάτικου αγώνα. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 23:15 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP1 GP Μαϊάμι

Φωτογραφίες: McLaren F1/X