Ο Βρετανός αναγνώρισε πως ο Αυστραλός teammate του στη McLaren προσαρμόστηκε πιο άμεσα στις τεχνικές αλλαγές του μονοθεσίου της ομάδας για το 2025, κάτι που πιθανώς εξηγεί τη διαφορά απόδοσης στην αρχή της σεζόν στη Formula 1.

Στους έξι πρώτους αγώνες του 2025 στη Formula 1 ο Όσκαρ Πιάστρι έχει πάρει 4 νίκες και προηγείται στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο Αυστραλός έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη χρονιά και έχει αυτή τη στιγμή το μομέντουμ.

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται ο teammate του, Λάντο Νόρις, ο οποίος δυσκολεύεται σημαντικά να βρει το ρυθμό του με το φετινό μονοθέσιο. Πλέον βρίσκεται πίσω από τον Πιάστρι στη βαθμολογία, ενώ σε κάθε αγώνα μετά τη νίκη του στην Αυστραλία κάνει κάποιο λάθος που του κοστίζει σημαντικά.

Στο περιθώριο του Grand Prix Μαϊάμι, ο οδηγός της McLaren ρωτήθηκε για τη φετινή του απόδοση και το πόσο άνετα νιώθει με τα μονοθέσιο. Ο Βρετανός παραδέχθηκε πως η προσαρμογή του στις απαιτήσεις της MCL39 έχει αποδειχθεί πιο δύσκολη από το αναμενόμενο, ενώ ο Πιάστρι έχει βρει τα πατήματά του.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν με αφήνουν να νιώθω αυτό που θέλω. Δεν μπορώ να οδηγήσω στο επίπεδο που ξέρω πως μπορώ. Μιλάμε για πολύ μικρά πράγματα, δεν έγινε ξαφνικά αδύνατη η οδήγηση του μονοθεσίου. Είναι η δουλειά του οδηγού να προσαρμοστεί σε ένα νέο μονοθέσιο. Δεν ξέρω αν οι αλλαγές στο φετινό μονοθέσιο ευνόησαν τον Όσκαρ ή έκανε καλύτερη δουλειά στην προσαρμογή, δεν θα σπαταλήσω το χρόνο μου σε αυτό. Ίσως για εκείνον ήταν πιο φυσική η προσαρμογή στο φετινό μονοθέσιο. Για την ώρα εγώ δεν μπορώ να αποδώσω όπως πέρυσι που ήταν ένα επίπεδο πάνω σε σχέση με φέτος», ανέφερε

Ο Πιάστρι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας ήδη κερδίσει τέσσερις από τους έξι πρώτους αγώνες της χρονιάς, γεγονός που τον έφερε στην κορυφή του πρωταθλήματος οδηγών. Η σταθερότητά του σε διαφορετικές συνθήκες και πίστες ενισχύει προς ώρας την εικόνα του ως βασικού διεκδικητή του τίτλου, καθώς η διαφορά του από τον teammate του στη βαθμολογία είναι 16 βαθμοί.

Ο Νόρις προσπάθησε να εξηγήσει γιατί ο Πιάστρι βολεύεται περισσότερο με το φετινό μονοθέσιο: «Μπορεί να είναι κάτι στο στιλ οδήγησης, ή ίσως να είναι απλώς πιο ευέλικτος σε νέες καταστάσεις Ξέρω πως μπορώ να τα καταφέρω και να το βρω, αλλά πρέπει να το δείξω. Δεν τα παρατάω. Απλά πρέπει να βρω το πώς θα οδηγήσω στο επίπεδο που μπορώ».

