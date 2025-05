Ο έκτος αγώνας της σεζόν στη Formula 1 θα έχει πολύ παρασκήνιο, ενόψει του πρωταθλήματος του 2026.

Το προσεχές Grand Prix Μαϊάμι περιλαμβάνει και Αγώνα Σπριντ, με το Gazzetta να καλύπτει το αγωνιστικό τριήμερο με τέσσερα LIVE. Η μάχη των McLaren, Mercedes, Red Bull και Ferrari για τη νίκη θα είναι σκληρή και θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Μακριά όμως από τα φώτα θα γίνουν αρκετές συναντήσεις στελεχών ομάδων με τη Formula 1 για τους κανονισμούς των επόμενων ετών αλλά και του Προέδρου της FIA με την ένωση GPDA των οδηγών, σχετικά με τις ποινές που επιβάλλει η διεθνής ομοσπονδία σε περιπτώσεις χρήσης ακατάλληλης φρασεολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Autosport στο Μαϊάμι θα βρεθεί ο πρώην οδηγός της Red Bull Racing, Σέρχιο Πέρεζ. Ο 35χρονος Μεξικανός αναμένεται να έχει επαφές με τα στελέχη της Cadillac F1 Team, η οποία θα εισέλθει στο σπορ από την επόμενη σεζόν. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται για την αμερικάνικη ομάδα είναι αυτά του Βάλτερι Μπότας (είναι φέτος αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes) και του Αμερικανού Κόλτον Χέρτα (αγωνίζεται στο IndyCar Series).

Η επέκταση του συμβολαίου του GP Μεξικού με την F1 έως το 2028 ίσως είναι μία ακόμα ένδειξη ότι θα υπάρχει οδηγός από τη χώρα στο grid τα επόμενα χρόνια.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix has been extended to 2028! 🇲🇽#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Lo5FdT8wsN