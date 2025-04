Ο πρόεδρος της FIA προανήγγειλε αλλαγές στον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα μετά τις έντονες αντιδράσεις των οδηγών.

Το 2024 η FIA προχώρησε σε αλλαγές στον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα όσον αφορά τη χρήση υβριστικής γλώσσας από οδηγούς κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων. Το πρώτο «θύμα» της αλλαγής αυτής ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, καθώς υποχρεώθηκε σε κοινωφελή εργασία λόγω χρήσης ακατάλληλης φρασεολογίας στο περιθώριο του Grand Prix Σιγκαπούρης.

Η κόντρα των οδηγών της Formula 1 με την FIA εντάθηκε και οδήγησε τους πρώτους σε κοινή ανακοίνωση μέσω της ένωσης GPDA κατά του προέδρου της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ και των τακτικών φίμωσής τους.

Στις αρχές του 2025 και συγκεκριμένα μετά το Ράλλυ Μόντε Κάρλο του WRC, o Αντριέν Φουρμό της Hyundai δέχθηκε πρόστιμο από την FIA για χρήση ακατάλληλης φρασεολογίας. Αυτό οδήγησε τους οδηγούς του WRC να δημιουργήσουν τη δική τους ένωση όπως αυτή των οδηγών της FIA, ώστε να εκφράσουν από κοινού τη δυσαρέσκειά τους προς την FIA.

Σε μία κίνηση που προκάλεσε έκπληξη, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ μέσω ανάρτησής του στο Instagram, δήλωσε πως εξετάζονται αλλαγές στον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα, όσον αφορά τη φρασεολογία που χρησιμοποιούν οι οδηγοί.

«Μετά από εποικοδομητικά σχόλια από οδηγούς στα επτά παγκόσμια πρωταθλήματα της FIA, σκέφτομαι να κάνω βελτιώσεις στο Παράρτημα Β. Ως πρώην οδηγός ράλλυ, καταλαβαίνω τις απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν καλύτερα από τους περισσότερους. Το Παράρτημα Β αποτελεί βασικό μέρος του Διεθνούς Αθλητικού Κώδικα και είναι κεντρικό στοιχείο για να διατηρηθεί το άθλημα προσβάσιμο σε όλη την αθλητική μας οικογένεια».

Επιπλέον πρόσθεσε στην περιγραφή της ανάρτησης: «Ακούγοντας ο ένας τον άλλον και συνεργαζόμενοι, συνεχίζουμε να προάγουμε ένα θετικό μέλλον για το άθλημα που μας ενδιαφέρει όλους τόσο πολύ».

Στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας ο Μαξ Φερστάπεν αρνήθηκε να σχολιάσει την ποινή που του δόθηκε για την κίνησή του να προσπεράσει εκτός πίστας τον Όσκαρ Πιάστρι στον πρώτο γύρο. Μάλιστα, δήλωσε πως: «Δεν μπορούμε να ασκήσουμε καμία κριτική. Οπότε όσο λιγότερο μιλάω είναι καλύτερο για εμένα».

Σε βίντεο που ανέρτησε θεατής στα social media o Σουλαγέμ φαίνεται να προσέγγισε τον οδηγό της Red Bull Racing μετά το τέλος του αγώνα στην Τζέντα, με τους δύο να συνομιλούν σε έντονο ύφος.

Max Verstappen said rather more to FIA president Mohammed Ben Sulayem immediately after yesterday's race than he did when David Coulthard interviewed him moments later.



Video: @tothegrandprix via TikTok#F1 #RaceFans pic.twitter.com/ymkN3s2q4b