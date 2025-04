Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 πιστεύει πως θα είχε γίνει ήδη παγκόσμιος πρωταθλητής αν είχε μεταπηδήσει νωρίτερα στη γερμανική ομάδα.

Το 2022 ο Τζορτζ Ράσελ έκανε ντεμπούτο με τη Mercedes στη Formula 1 δίπλα στον Λιούις Χάμιλτον και μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ αξιόλογο και γρήγορο οδηγό. Μετά την αποχώρηση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή ανέλαβε αυτός το ρόλο του ηγέτη στη γερμανική ομάδα, έχοντας δίπλα του τον Κίμι Αντονέλι.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Μαϊάμι, ο Ράσελ παραχώρησε συνέντευξη στην Athletic, στην οποία έκανε δηλώσεις που θα συζητηθούν. Ο Βρετανός ανέφερε πως αν είχε πάρει προαγωγή στη Mercedes πριν το 2022 θα είχε ήδη κατακτήσει τίτλους στη Formula 1.

«Το να είσαι teammate με έναν 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή δεν είναι τόσο απλό. Υπήρχε μία περίοδος που αν τερμάτιζες μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον σε έναν αγώνα θα κέρδιζες το Grand Prix. Εάν ήσουν μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον στη βαθμολογία θα ήσουν πρωταθλητής. Μπορώ να πω πως αν ήμουν στη Mercedes πριν από 5 χρόνια, θα είχα στο όνομά μου 2 παγκόσμιους τίτλους», είπε ο Ράσελ.

