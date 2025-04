Η ιταλική ομάδα του Μαρανέλο θέλει να βελτιώσει την αγωνιστική της φόρμα στη Formula 1 και πιστέυει πως έχει όλα τα διαθέσιμα... υλικά για να το πετύχει.

Μετά από πέντε αγωνιστικά τριήμερα στη φετινή σεζόν της Formula 1, η Scuderia Ferrari βρίσκεται τέταρτη στη βαθμολογία των κατασκευαστών, πίσω από τις Red Bull Racing, Mercedes-AMG F1 και την πρωτοπόρο McLaren. Αν και υπήρξαν θετικές στιγμές, όπως το βάθρο στη Σαουδική Αραβία και η νίκη του Λιούις Χάμιλτον στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας, η σταθερότητα παραμένει ζητούμενο για την ιταλική ομάδα.

Το πρόγραμμα αναβαθμίσεων μπορεί να άλλαξε ενόψει της συνέχειας της σεζόν, όμως δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να βελτιώσει την απόδοση της SF-25.

Ενόψει του Grand Prix Μαϊάμι (2-4 Μαΐου), ο επικεφαλής των «κόκκινων», Φρεντ Βασέρ, χρησιμοποίησε μια γαστρονομική αναλογία για να περιγράψει την κατάσταση της ιταλικής ομάδας: «Έχουμε τα σωστά υλικά, τώρα πρέπει να μαγειρέψουμε. Αν έχετε τα σωστά υλικά αλλά τα βάζετε στην κατάψυξη, δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα πίσω. Χρειάζεται να μαγειρέψουμε και να το κάνουμε σωστά», ανέφερε ο Βασέρ.

