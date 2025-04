Η Επιτροπή της Formula 1 πραγματοποίησε μία κρίσιμη συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς του 2026, ενώ εγκρίθηκαν αλλαγές σε αυτούς του 2025.

Οι ομάδες της Formula 1 συνεχίζουν τις εντατικές διαβουλεύσεις για τη βελτίωση των κανονισμών του 2026, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το νέο πλαίσιο δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των αγώνων. Σε πρόσφατη συνάντηση της Επιτροπής της F1 στη Γενεύη, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα όπως η ισορροπία αεροδυναμικής και μηχανικής πρόσφυσης, η αποτελεσματικότητα της ενεργειακής διαχείρισης και η συνολική οδηγική εμπειρία.

Η αρχική ανησυχία που εκφράστηκε ήταν ότι τα νέα μονοθέσια μπορεί να είναι πολύ «αργά» ή δύσκολα στο χειρισμό λόγω της αυξημένης εξάρτησης από την ηλεκτρική ισχύ. Έτσι, εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, όπως μικρές αυξήσεις στην αεροδυναμική απόδοση και βελτιώσεις στους κινητήρες MGU-K. Στόχος είναι να παραμείνουν τα μονοθέσια συναρπαστικά, γρήγορα και ελκυστικά για τους φιλάθλους.

