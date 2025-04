Στην αυστριακή ομάδα πιστεύουν πως ο επόμενος αγώνας της Formula 1, ο οποίος θα γίνει επί αμερικανικού εδάφους, δεν θα την ευνοήσει όπως στη Σαουδική Αραβία όπου έφτασε κοντά στη νίκη.

Μετά από πέντε αγωνιστικά τριήμερα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 οι οδηγοί της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, μαζί με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing είναι οι διεκδικητές του τίτλου. Οι τρεις τους είναι αυτοί που έχουν μοιραστεί τις νίκες στα Grand Prix που έχουν πραγματοποιηθεί και για την ώρα είναι οι πρωταγωνιστές της σεζόν.

