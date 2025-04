Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη συναρπαστική χρονομετρημένη περίοδο ελεύερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα της Χερέθ.

Με εντυπωσιακό τρόπο εξελίχθηκε η δράση στο Grand Prix Ισπανίας, τον πέμπτο αγώνα του MotoGP στην αγωνιστική σεζόν του 2025. Η χρονομετρημένη περίοδος ελεύθερων δοκιμών διάρκειας μίας ώρας μας έδωσε μια γεύση του τι να περιμένουμε από τη συνέχεια του τριημέρου.

Οι 10 πρώτοι της κατάταξης πήραν την απευθείας πρόκριση για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Ταχύτερος αναβάτης στην απογευματινή περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing, κάνοντας το δύο στα δύο την Παρασκευή. Ο Ισπανός αναβάτης στα τελευταία λεπτά σημείωσε το 1:35,991 και πήρε την 1η θέση, παρά την πτώση του στα πρώτα λεπτά.

Στη 2η θέση ήταν ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής ομάδας της Ducati, με τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να βελτιώνεται σημαντικά σε σύγκριση με το πρώτο σκέλος. Η διαφορά του από την κορυφή ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Πίσω του ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι, ο οποίος κατέκτησε την 3η θέση έχοντας φοβερό ρυθμό με την Ducati της VR46.

Στην 4η θέση μόλις ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος δυσκολεύτηκε σημαντικά να κάνει καθαρό γύρο στο τέλος της διαδικασίας. Ο εντπυωσιακός Φάμπιο Κουαρταραό της Yamaha ήταν 5ος, όμως θα μπορούσε να ήταν πιο ψηλά αν δεν είχε πτώση στο τελευταίο 10λεπτο των δοκιμών. Ακολούιησε στην 6η θέση ο Φερμίν Αλντεγκέρ, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Ζοάν Ζαρκό, Πέδρο Ακόστα, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Τζοάν Μιρ.

