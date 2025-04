Ο πρώην οδηγός της Formula 1 δήλωσε απογοητευμένος από τη συμπεριφορά του παγκόσμιου πρωταθλητή μετά τον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας.

Καθόλου χαρούμενος με τη συμπεριφορά του Μαξ Φερστάπεν μετά τον τερματισμό του αγώνα της Formula 1 στην Τζέντα ήταν ο Τζόνι Χέρμπερτ. Ο Ολλανδός ήταν απογοητευμένος από την ποινή που δέχθηκε για τo προσπέρασμα εκτός πίστας που έκανε στην εκκίνηση στον Όσκαρ Πιάστρι.

Μετά τον αγώνα μάλιστα ήταν εμφανώς νευριασμένος και δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το τι έγινε στο GP Σ. Αραβίας.

Στο βάθρο, ο Φερστάπεν θέλοντας να δείξει τη δυσαρέσκειά του, επέλεξε να μην πανηγυρίσει όπως έκαναν οι Όσκαρ Πιάστρι και Σαρλ Λεκλέρ. Αυτό ενόχλησε ιδιαίτερα τον πρώην οδηγό της F1, Τζόνι Χέρμπερτ, ο οποίος μίλησε για άσχημη εικόνα από τον Ολλανδό.

«Είδα τον Μαξ Φερστάπεν να πίνει τη σαμπάνια στο βάθρο και να μην γιορτάζει πραγματικά με τον Όσκαρ ή τον Σαρλ. Αυτό φαίνεται αντιεπαγγελματικό και είναι μεγάλη ασέβεια από έναν τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή. Πρέπει να δείχνεις μεγαλοψυχία όταν χάνεις κάποιες φορές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι ήταν άδικη ποινή που δέχθηκε. Οι άνθρωποι που το υποστηρίζουν πιθανότατα δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε αγωνιστικό αυτοκίνητο, και σίγουρα όχι σε μονοθέσιο F1, οπότε δεν έχουν καμία κατανόηση του τι έγινε», ανέφερε ο Βρετανός.

