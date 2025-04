Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari δεν το βάζει κάτω και ξέρει πως ακόμη μπορεί να ελπίζει στην επίτευξη ενός μεγάλου στόχου.

Από τον πρώτο αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1 ο Σαρλ Λεκλέρ κυνηγάει είτε να βρει απόδοση, είτε να βρει το σωστό στήσιμο στη δύστροπη SF-25. Αυτό μέχρι τώρα του έχει κοστίσει σημαντικά μιας και έχει καταφέρει να ανέβει στο βάθρο μόλις μία φορά στο 2025.

Από την άλλη, ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση όσον αφορά το στήσιμο του μονοθεσίου του, όμως έχει καταφέρει να κερδίσει αγώνα και συγκεκριμένα το σπριντ της Κίνας.

