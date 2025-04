Η ιταλική ομάδα στηρίζει πλήρως τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και απαντά μέσω του Φρεντ Βασέρ στις επικρίσεις και τονίζει πως οι αμφιβολίες για τον Βρετανό είναι «ανοησίες».

Στον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας ο Λιούις Χάμιλτον πραγματοποίησε μία πολύ μέτρια εμφάνιση. Ο Βρετανός δεν κατάφερε ποτέ να βρει το σωστό στήσιμο στην SF-25 και περιορίστηκε στην 7η θέση στα αποτελέσματα.

Μπορεί στους τελευταίους να ήταν πολύ ταχύτερος των οδηγών της Mercedes, όμως δεν είχε το χρόνο να τους φτάσει.

Η Ferrari στηρίζει απόλυτα τον Χάμιλτον

Μετά το τέλος του αγώνα στην Τζέντα ο Χάμιλτον δέχθηκε σκληρή κριτική από τον Τύπο για τις εμφανίσεις του στους τελευταίους αγώνες, με τον Βρετανό να είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων για την απόδοση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, με τον Γάλλο να απαντά:

«Θα είμαστε 2.000% στο πλευρό του. Θα του δώσουμε υποστήριξη και από αύριο το πρωί θα αρχίσουμε να δουλεύουμε για να βρούμε λύσεις, να καταλάβουμε τους λόγους και να προχωρήσουμε μεθοδικά. Αν είμαι ειλικρινής, δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Αν δείτε τι έκανε στην Κίνα, ή ακόμα και στον αγώνα του Μπαχρέιν την προηγούμενη εβδομάδα, ή στο πρώτο μέρος των δοκιμαστικών αυτό το Σαββατοκύριακο, το δυναμικό υπάρχει, χωρίς αμφιβολία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διορθώσουμε την ισορροπία. Συλλογικά, ο Λιούις κι εμείς δυσκολευόμαστε με την ισορροπία του μονοθεσίου και τη διαχείριση των ελαστικών. Είναι ένα “αρνητικό σημείο”, αλλά το δυναμικό υπάρχει και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε».

Ο Βασέρ θέλησε να καθησυχάσει τους υποστηρικτές της Ferrari και δεν έπεσε στην παγίδα των ερωτήσεων από τα media: «Δεν είναι τόσο δραματική η κατάσταση όσο την παρουσιάζετε. Έχουμε κάνει πέντε αγώνες μέχρι τώρα. Ξέρω ότι θέλετε πρωτοσέλιδα του τύπου: “Ο Φρεντ είπε αυτό”, αλλά αυτά είναι απόλυτες ανοησίες. Στο τέλος της ημέρας, είμαστε σε ένα πρωτάθλημα. Υπάρχουν πάνω και κάτω. Όταν είμαστε ψηλά, δεν σημαίνει ότι είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Όταν είμαστε χαμηλά, δεν σημαίνει ότι καταστραφήκαμε. Είναι απλώς ένας αγώνας».

Το παράδειγμα του Φερστάπεν

Με τις ερωτήσεις για τον Χάμιλτον και τα ερωτηματικά για την ταχύτητά του να εντείνονται, ο Βασέρ θέλησε να συγκρίνει τη στάση του Τύπου με τον αγώνα του Μαξ Φερστάπεν στο Μπαχρέιν.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι βγάλατε τα ίδια συμπεράσματα όταν ο Μαξ ήταν έβδομος την περασμένη εβδομάδα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Υπάρχουν 10 μονοθέσια μέσα σε μερικά δέκατα. Δείτε τον Μαξ: κέρδισε στην Ιαπωνία, τερμάτισε 30 δευτερόλεπτα πίσω από τον Πιάστρι στο Μπαχρέιν, και στη Σαουδική Αραβία ήταν 2ος έχοντας πάρει την pole position. Πρέπει απλά να μείνουμε ψύχραιμοι. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Δεν ανησυχώ γι’ αυτό. Για εμάς, ως ομάδα, πρέπει να δουλέψουμε βήμα-βήμα. Πέρυσι απέδωσε το να δουλεύουμε στα εκατοστά του δευτερολέπτου και πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια προσέγγιση. Ποτέ δεν θα είμαι ο άνθρωπος που θα πει: “είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές” ή “είμαστε τελειωμένοι”. Είμαστε μια ομάδα. Άλλες φορές δυσκολευόμαστε, άλλες φορές τα πηγαίνουμε καλά. Πρέπει απλώς να προοδεύουμε βήμα-βήμα και να διατηρούμε την ψυχραιμία μας», πρόσθεσε.

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari media