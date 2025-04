Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε για το απρόσμενο βάθρο που κατέκτησε στον αγώνα της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία.

Για πρώτη φορά σε αγώνα της Formula 1 στο 2025 η Scuderia Ferrari είχε παρουσία στο βάθρο. Ο Σαρλ Λεκλέρ κατέκτησε την 3η θέση στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, πίσω από τους Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν.

Ο Μονεγάσκος είχε ελάχιστη φθορά ελαστικών, εξαιρετική στρατηγική και κατάφερε να επιτεθεί και να ανέβει στο τελευταίο σκαλί του βάθρου.

Μετά το τέλος του αγώνα στην Τζέντα, ο Λεκλέρ μίλησε για την αδυναμία της SF-25 και την ανάγκη για βελτίωση: «Δυστυχώς στις κατατακτήριες δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερη ταχύτητα από το μονοθέσιο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, αλλά έτσι έχουν δυστυχώς τα πράγματα. Ήμουν πολύ χαρούμενος με τον αγώνα μου σήμερα, μεγιστοποιήσαμε τα πάντα, είμαι περήφανος γι’ αυτό που κάναμε σήμερα και τώρα πρέπει να βελτιώσουμε το μονοθέσιο για να παλέψουμε για τις πιο μπροστά θέσεις».

Για την επικοινωνία στον ασύρματο με τον αρχιμηχανικό του, ο Λεκλέρ είπε: «Ήταν πολύ χαλαρός στον ασύρματο ο Μπράιαν. Μέσα στο μονοθέσιο υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε καλή σχέση και αυτό φαίνεται με τα αποτελέσματα στην πίστα».

Ο οδηγός της Ferrari αποκάλυψε πως πριν τον αγώνα δεν σκεφτόταν το βάθρο, αλλά το πώς θα μπορέσει να κρατήσει μονοθέσια πίσω του: «Ήταν το μέγιστο που μπορούσα σήμερα. Δεν περίμενα να ήμουν στο βάθρο. Περίμενα πως θα έπαιζα άμυνα στα μονοθέσια που ήταν πίσω μου, ειδικά ο Κίμι Αντονέλι. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε στο όριο. Ελπίζω σύντομα να έρθουν αναβαθμίσεις για να βελτιώσουν το μονοθέσιο. Ευχαριστούμε για την στήριξη».

