H διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια βρίσκεται στη Τζέντα για το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας και μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

Το γκαράζ της Scuderia Ferrari έγινε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος το απόγευμα του Σαββάτου στην πίστα της Τζέντα. Ο λόγος ήταν η επίσκεψη της JLo, κατά κόσμον Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία φορούσε μία εντυπωσιακή ολόσωμη ροζ φόρμα.

Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε μπροστά στην SF-25 του Σαρλ Λεκλέρ και στη συνέχεια κάλεσε τους μηχανικούς της ιταλικής ομάδας για μια αναμνηστική φωτογραφία, πριν την τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας.

Jennifer Lopez na Arábia Saudita no poddock como convidada especial da Ferrari. 😍🩷 🗓19 de Abril de 2025 #jlo #Jenniferlopez pic.twitter.com/p2FlCGk776

Η Scuderia Ferrari «καλωσόρισε την Λόπεζ με ένα μήνυμα στα social media.

Welcome to our block @JLo 👏 pic.twitter.com/82ZqHDvaHu