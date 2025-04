O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί υψηλών ταχυτήτων της Τζέντα

H δράση στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, τον πέμπτο αγώνα της Formula 1 στο 2025, συνεχίστηκε με το FP2. Στα 60 λεπτά που προηγήθηκαν στο σιρκουί της Τζέντα ομάδες και οδηγοί βελτίωσαν το στήσιμο των μονοθεσίων τους και έκαναν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Με τις συνθήκες να είναι παρόμοιες με αυτές που θα συναντήσουμε στον αγώνα, βγήκαν τα πρώτα συμπεράσματα δυναμικής.

Η McLaren είναι γρήγορη αλλά όχι άτρωτη

Ταχύτερος στο FP2 στην Τζέντα ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός στο δεύτερο μισό της διαδικασίας σημείωσε το 1:28,267 με τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli και φαίνεται πως έχει βρει την αυτοπεποίθηση που έχασε στους προηγούμενους αγώνες. Ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ήταν 0,163 δλ πιο αργός.

Στην 3η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός έχει βρει τα πατήματά του και δείχνει να έχει την ταχύτητα για να απειλήσει τα πορτοκαλί μονοθέσια αυτό το τριήμερο. Η διαφορά που πρέπει να βρει για την ώρα είναι 0,280 δλ.

Lively Lando! 💨



Straight to the top of the times early in FP2 for Norris with a 1:29.272 ⏱️#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/mYnARE02eN April 18, 2025

Το ερωτηματικό της Ferrari

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν στην 4η θέση για λογαριασμό της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να βελτιώνει ελάχιστα το χρόνο του με τη μαλακή γόμα σε σχέση με τη μεσαία γόμα. Η ιταλική ομάδα δεν έχει βρει το ιδανικό στήσιμο και αυτό το μαρτυρά και η επίδοση του Λιούις Χάμιλτον, με τον Βρετανό να είναι εκτός 10άδας έχοντας τα ίδια παράπονα με το FP1.

Ο Κάρλος Σάινθ της Williams βρέθηκε στην 5η θέση και ξεπέρασε τον Γιούκι Τσουνόντα με τη δεύτερη RB21, με τον Ιάπωνα να προκαλεί τη μοναδική κόκκινη σημαία του FP2. Ο Τζορτζ Ράσελ είχε ένα υποτονικό απόγευμα στη Σαουδική Αραβία με τη Mercedes όντας στην 7η θέση της κατάταξης.

Ο πρωτοπόρος του FP1, Πιέρ Γκασί της Alpine, ήταν 8ος μπροστά από τον εντυπωσιακό Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Άλεξ Άλμπον της Williams.

Two wall taps at Turn 27 👀



Both Albon and Antonelli have each made contact with the outside wall at the final hairpin, with the Mercedes now being looked over in the garage #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/SiRLi0sLKs — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

H κόκκινη σημαία

Με 8 λεπτά να απομένουν για το τέλος του FP2 η κόκκινη σημαία διέκοψε τη δράση. Ο λόγος ήταν η πρόσκρουση του Γιούκι Τσουνόντα στις μπαριέρες στην έξοδο της τελευταίας στροφής. Κατά την είσοδο, ο εμπρός τροχός χτύπησε τον εσωτερικό τοίχο και ως αποτέλεσμα έσπασε τα ψαλίδια της ανάρτησης και το μονοθέσιο έφυγε ευθεία προς τον τοίχο.

Nooo! Yuki Tsunoda is into the wall and the red flag is deployed 🚩



The Red Bull driver is OK#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/K6uChMFWOE April 18, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 16:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην Τζέντα. Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές στις 20:00 ώρα Ελλάδος. Η δράση στo gazzetta.gr ξεκινάει στις 19:40 ώρα Ελλάδος με το LIVE για τη μάχη της pole position.

Αποτελέσματα FP2 GP Σαουδικής Αραβίας

Φωτογραφίες: LN4/X