O αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes-AMG F1 επεξηγεί - με διάθεση για χιούμορ - τι κάνει κατά τη διάρκεια των Grand Prix της Formula 1.

Έχετε αναρωτηθεί ποιος είναι ο ρόλος του τρίτου οδηγού μίας ομάδας της Formula 1, κατά τη διάρκεια των Grand Prix; Σε περίπτωση βέβαια που ένας από τους δύο οδηγούς δεν μπορεί να λάβει μέρος, τότε καλείται να τον αντικαταστήσει.

Τι γίνεται όμως αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο; Ο Βάλτερι Μπότας της Mercedes-AMG F1 μας δίνει τις απαντήσεις. «Ανάμεσα στις περιόδους δουλεύω επίσης στην κουζίνα! Πλάκα κάνω. Στην πραγματικότητα, συμμετέχω στις συσκέψεις με τους μηχανικούς και παρακολουθώ τις παρατηρήσεις των οδηγών».

