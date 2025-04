O παγκόσμιος πρωταθλητής δεν συμφωνεί με τους ισχυρισμούς της ομάδας του πως η αεροσήραγγα στο Μίλτον Κινς ευθύνεται για την κακή της φόρμα, καθώς τους θεωρεί δικαιολογίες.

Ο Μαξ Φερστάπεν δηλώνει ξεκάθαρα πως η Red Bull Racing δεν μπορεί να αποδίδει αποκλειστικά στην παλιά αεροδυναμική σήραγγα τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει με την εξέλιξη του φετινού της μονοθεσίου. Η αυστριακή ομάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς τα πρώτα Grand Prix του 2025 αποκάλυψαν ασυνήθιστα προβλήματα στη συσχέτιση δεδομένων – δηλαδή, οι επιδόσεις στην πίστα δεν συμβαδίζουν με τα δεδομένα από προσομοιώσεις και αεροδυναμικές μετρήσεις.

Ο επικεφαλής της αυστριακής ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ, ανέφερε πως ένας βασικός λόγος έλλειψης ρυθμού της RB21 είναι η παλιά αεροσήραγγα στο Μίλτον Κινς. Στο περιθώριο του GP Σαουδικής Αραβίας, ο Φερστάπεν εξέφρασε τη διαφωνία του πως αυτό ευθύνεται για την κακή απόδοση του μονοθεσίου του.

«Δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την υπάρχουσα σήραγγα και ήδη δουλεύουμε πάνω σε μια νέα. Όμως αυτό δεν είναι φετινό πρόβλημα. Το ξέραμε ήδη από το 2023 ότι κάποιες λεπτομέρειες δεν αποτυπώνονται σωστά. Παρ' όλα αυτά, το μονοθέσιο του 2022 και του 2023 ήταν εξαιρετικό, οπότε δεν μπορούμε να τα ρίξουμε όλα εκεί», δήλωσε ο Φερστάπεν.

