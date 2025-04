O οδηγός της McLaren αναφέρθηκε στην ψυχολογική στήριξη που λαμβάνει από τον πρώην πρωταθλητή της Formula 1.

Ένα μεγάλο υποστηρικτή στο πρόσωπο του Σεμπάστιαν Φέτελ έχει βρει ο Λάντο Νόρις. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας δέχεται σκληρά κριτική σχετικά με την πνευματική του ετοιμότητα, ενώ συχνά και ο ίδιος μιλάει ανοικτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Ερωτηθείς από το Sky Sports F1 για τα σχόλια που γίνονται σχετικά με το πνευματικό επίπεδο του οδηγού της McLaren, ο Φέτελ τον υπερασπίστηκε και χαρακτήρισε «θαρραλέα» τη στάση του. «Δεν έχουμε όλοι τις καλές και τις κακές μας στιγμές, άσχετα αν είμαστε οδηγοί της Formula 1 ή κάνουμε μία συνηθισμένη δουλειά; Και τέλος πάντων, ποια είναι μία συνηθισμένη δουλειά; Ο κόσμος μιλάει για το τι περνάει ο Λάντο και το μεταφράζει ως σημάδι αδυναμίας. "Τι συμβαίνει, τι πάει λάθος με αυτόν;" Τίποτα δεν πάει λάθος. Όλοι περνούν αντίστοιχες στιγμές σε διαφορετικές περιόδους της ζωής τους. Το να αμφισβητείς τον εαυτό σου είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα. Όμως το να μιλάς για αυτό φαντάζει ως το λιγότερο συνηθισμένο πράγμα. Και αυτό είναι λάθος. Είναι πολύ θαρραλέο από πλευράς του να εκφράζεται σχετικά και να μιλά για αυτή την πλευρά του».

Ο 25χρονος Βρετανός σχολίασε στο περιθώριο του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας τις δηλώσεις του Φέτελ: «Είδα τι είπε για μένα ο Σεμπάστιαν. Μιλάμε συχνά, μου στέλνει μηνύματα, κυρίως τις στιγμές που το έχω περισσότερο ανάγκη. Πραγματικά αγαπώ τον Σεμπάστιαν».

