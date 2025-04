Σαν Σήμερα: Πραγματοποιήθηκε ένα τρελό GP Κίνας (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Δεν έχουν όλες οι ιστορίες της Formula 1 αίσιο τέλος και αυτό ισχύει για τον Γιόχεν Ριντ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που «έφυγαν» νωρίς. Η ιστορία του, μαζί με αυτή δύο GP στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ και ένα του MotoGP, συμπληρώνουν το σημερινό μας μενού.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1942, γεννήθηκε ο Γιόχεν Ριντ. Ο Αυστριακός εισήλθε στη Formula 1 το 1964 και, μετά από μερικά αξιόλογα αποτελέσματα στην Cooper και τη Brabham, πήγε στη Team Lotus το 1969. Κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο GP ΗΠΑ και το 1970 βρέθηκε σε δαιμονιώδη φόρμα, σημειώνοντας νίκη στο GP Μονακό με μια πεπαλαιωμένη Lotus 49 καθώς και τέσσερις συνεχόμενες νίκες με την καινούρια Lotus 72. Εκτός από άσος της Formula 1, ο Ριντ ήταν πολύ αξιόπιστος και στα σπορ αυτοκίνητα, κερδίζοντας στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1965 μαζί με τον Μάστεν Γκρέγκορι, οδηγώντας μια Ferrari 250 LM.

Δυστυχώς σκοτώθηκε στη Μόντσα σε μια άσχημη σύγκρουση λίγο πριν τη στροφή Μικέλε Αλμπορέτο (πρώην Παραμπόλικα), στις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας. Το μονοθέσιο ενδεχομένως να παρουσίασε αστοχία στο σύστημα πέδησης, ενώ ο προστατευτικός τοίχος κακής ποιότητας συνέβαλε στην τραγική έκβαση. Το μπροστινό μέρος της Lotus 72B καταστράφηκε εντελώς και ο Ριντ, όντας μέσα στο μονοθέσιο με λυμένες τις ζώνες του, υπέστη σοβαρά τραύματα, στα οποία τελικά υπέκυψε λίγα λεπτά αργότερα. Με τέσσερις αγώνες να απομένουν είχε ήδη μια διαφορά 20 βαθμών από τον κοντινότερο διώκτη του, Τζάκι Ιξ, διαφορά που τελικά δεν καλύφθηκε. Ως εκ τούτου, ο Γιόχεν Ριντ έγινε ο πρώτος (και τελευταίος μέχρι σήμερα) οδηγός που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μετά θάνατον. Το τρόπαιο του πρωταθλητή απονεμήθηκε στη σύζυγό του.

Σαν σήμερα το 1971, διεξήχθη ο δεύτερος αγώνας της σεζόν για τη Formula 1, στην πίστα του Μόντζουϊκ, για το GP Ισπανίας. Ο αγώνας αυτός έχει μείνει στην ιστορία για την πρώτη εμφάνιση σλικ ελαστικών στο πρωτάθλημα, με τη Firestone να αξιοποιεί τα δεδομένα της από το Indycar στις ΗΠΑ και να προμηθεύει ομάδες με αυτό τον τύπο ελαστικών. Μία από τις ομάδες αυτές ήταν η Ferrari, με τον Τζάκι Ιξ να εκμεταλλεύεται τη δυναμική τους και να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ελάχιστα πίσω από την Tyrrell του Τζάκι Στιούαρτ που χρησιμοποιούσε τα πατροπαράδοτα ελαστικά με ραβδώσεις της Goodyear. Παρόλο που η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο τύπων ελαστικών ήταν μικρή, σύντομα διαπιστώθηκε πως τα σλικ ήταν πιο αξιόπιστη λύση και δεν άργησε να καθιερωθεί η καθολική χρήση τους.

Σαν σήμερα το 1979, γεννήθηκε ο Άντονι Ντέιβιντσον. Ο Βρετανός, μετά την επιτυχημένη πορεία του στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, περιορίστηκε κυρίως σε ρόλο δοκιμαστή οδηγού στη Formula 1, κάνοντας δύο παρένθετες εμφανίσεις με τη Minardi το 2002 και μία με την BAR-Honda το 2005. Ωστόσο, το 2007 αγωνίστηκε για όλη τη σεζόν με την Super Aguri, δείχνοντας σημαντικά δείγματα σταθερότητας και ταχύτητας,νεωτέρ παρόλο που δε βαθμολογήθηκε. Διατηρήθηκε για το 2008, αλλά επειδή η ομάδα χρεοκόπησε μετά από μόλις τέσσερις αγώνες, επέστρεψε σε καθήκοντα αναπληρωματικού και δοκιμαστή οδηγού σε ομάδες όπως η Brawn GP και η Mercedes. Έπειτα από την F1, έγινε εργοστασιακός οδηγός των Peugeot, Aston Martin και Toyota στους αγώνες αντοχής. Κρέμασε τα γάντια του το 2022, έπειτα από δύο σεζόν στην κατηγορία LMP2 του WEC.

Σαν σήμερα το 2004, έλαβε χώρα το τελευταίο, τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας, GP Νότιας Αφρικής για το MotoGP. Η πρεμιέρα της σεζόν προσέφερε έναν εντυπωσιακό αγώνα, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να εκκινεί από την pole position για τη Yamaha και να κατακτά τη νίκη. Έτσι, έβαλε τέλος σε ένα σερί 10 συνεχόμενων νικών της Honda, έγινε ο πρώτος αναβάτης που κέρδισε δύο συνεχόμενους αγώνες στη μεγάλη κατηγορία με διαφορετικούς κατασκευαστές. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Μπιάτζι, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Σέτε Ζιμπερνάου.

Σαν σήμερα το 2010, πραγματοποιήθηκε το GP Κίνας στην πίστα της Σαγκάης, για τον τέταρτο αγώνα της σεζόν στη Formula 1. Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η ομάδα της McLaren, με τον Τζένσον Μπάτον να ξεχωρίζει στις μεικτές καιρικές συνθήκες και να κατακτά τη νίκη. Πίσω του τερμάτισε ο teammate του, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος παρά την κακή στρατηγική που ακολούθησε μαζί με οδηγούς όπως oι Φερνάντο Αλόνσο, Μαρκ Ουέμπερ και Σεμπάστιαν Φέτελ, κατάφερε με θαυμάσια οδήγηση να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Μάλιστα, πραγματοποίησε ένα από τα προσπεράσματα της χρονιάς. Στη στροφή 14, με πολύ έξυπνο τρόπο, προσπέρασε τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Άντριαν Σούτιλ. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Νίκο Ρόσμπεργκ της Mercedes.

#2 Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes MP4/25) vs. #5 Sebastian Vettel (Red Bull-Renault RB6) vs. #6 Mark Webber (Red Bull-Renault RB6) vs. #14 Adrian Sutil (Force India-Mercedes VJM03) no GP da China de 2010 #F1 pic.twitter.com/ilgYiDl4IC