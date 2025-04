Σαν Σήμερα: H επική νίκη του Χάμιλτον στην Κίνα (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Συνολικά τέσσερα Grand Prix της Formula 1 πραγματοποιήθηκαν τη σημερινή ημέρα στην ιστορία του σπορ, ενώ δύο οδηγοί που άφησαν το δικό τους στίγμα έχουν γενέθλια. Επιπλέον, σαν σήμερα ήρθε η τελευταία νίκη για Βραζιλιάνο οδηγό στο MotoGP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1954, γεννήθηκε ο βετεράνος της Formula 1 και των αγώνων αντοχής, Ρικάρντο Πατρέζε. Ο Ιταλός αγωνίστηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο διάστημα 1977-1993 οδηγώντας για τις ομάδες των Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Williams και Benetton. Εκκίνησε σε συνολικά 256 Grand Prix (ρεκόρ για την εποχή του) και κέρδισε έξι φορές – δύο για την Brabham και τέσσερις για την Williams. Μετά τη Formula 1 δοκίμασε την τύχη του στα αυτοκίνητα τουρισμού και στις 24 Ώρες Λε Μαν, κρεμώντας το κράνος του στα τέλη του 1997.

The Alfa Romeo name will return this season with @SauberF1team The Italian marque scored 26 podiums over two spells in F1 The last was for Riccardo Patrese, at home in Monza in 1984! 🏆 #F1 #Unleash2018 pic.twitter.com/IqbQm4Jvl8

Σαν σήμερα το 1983, ο Αλέν Προστ κατέκτησε τη νίκη στο Πολ Ρικάρ για το GP Γαλλίας έχοντας εκκινήσει από την pole position, ενώ κατέγραψε και τον ταχύτερο γύρο. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Νέλσον Πικέ της Brabham, σχεδόν 30 δευτερόλεπτα πίσω, ενώ το βάθρο ολοκληρώθηκε από τον ομόσταυλο του Προστ στη Renault, Έντι Τσίβερ.

Σαν σήμερα το 1986, γεννήθηκε ο πρώην οδηγός της Formula 1, Ρομέν Γκροζάν. Ο Γάλλος είχε δώσει το παρών στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά το 2009 και αγωνίστηκε σε συνολικά 179 Grand Prix με τις Renault, Lotus και Haas. Ο καλύτερος τερματισμός του ήταν η δεύτερη θέση, στον Καναδά το 2012 και στις ΗΠΑ το 2013, με τη Lotus. Το 2020, στο GP Μπαχρέιν, ενεπλάκη σε ένα φρικιαστικό ατύχημα και αποκόμισε σημαντικά εγκαύματα στα χέρια του, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει η ζωή του. Η Haas δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του στο τέλος της σεζόν και ο Γάλλος αγωνίζεται πλέον στις ΗΠΑ και στο Indycar από το 2021.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem