Η ιταλική ομάδα οδεύει με μεγάλη αισιοδοξία στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία και θέλει να κάνει ακόμη μεγαλύτερα άλματα προόδου με την SF-25.

Στο Grand Prix Μπαχρέιν η Scuderia Ferrari παρουσίασε την πρώτη της μεγάλη αναβάθμιση στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Η SF-25 είχε ένα νέο δάπεδο στην πίστα του Σακχίρ, κάτι που βελτίωσε σημαντικά την απόδοσή της.

Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον είχαν καλύτερη αίσθηση απ’ ό,τι στους προηγούμενους αγώνες. Αυτό τους βοήθησε να τερματίσουν στις θέσεις 4 και 5, έχοντας ανά διαστήματα εξαιρετικό ρυθμό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Το νέο πάτωμα της SF-25 επιτρέπει καλύτερη διαχείριση της ροής του αέρα, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του αεροδυναμικού πακέτου. Επιπλέον, οι μηχανικοί της Ferrari έχουν ανασχεδιάσει τα κανάλια Venturi, ενισχύοντας την περιοχή χαμηλής πίεσης κάτω από το μονοθέσιο, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της κάθετης δύναμης και στη βελτίωση της πρόσφυσης.

Επιπρόσθετα, αυτό που παρατήρησαν μηχανικοί και οδηγοί στο Μπαχρέιν είναι πως το παράθυρο λειτουργίας του μονοθεσίου ήταν πολύ μεγαλύτερο. Αυτό τους βοηθάει να «παίζουν» με ένα μεγαλύτερο εύρος ρυθμίσεων ώστε να βρουν το κατάλληλο set-up.

Το σιρκουί πόλης της Τζέντα στη θεωρία βολεύει τα χαρακτηριστικά της SF-25, κάτι που κάνει τους ανθρώπους της Ferrari να αισιοδοξούν. Η λεία άσφαλτος σε συνδυασμό με την αεροδυναμική διαμόρφωση του μονοθεσίου θα επιτρέψει στους ανθρώπους της Scuderia να ακολουθήσουν πιο επιθετική προσέγγιση.

Το αδύναμο σημείο της SF-25 είναι από το ξεκίνημα της χρονιάς η ρύθμιση του ύψους του δαπέδου από το έδαφος. Στη Σαουδική Αραβία αναμένεται το μειονέκτημα να είναι μικρότερο απ’ ότι σε άλλες πίστες, κάτι που θα δώσει την ευκαιρία στους Λεκλέρ και Χάμιλτον να αξιοποιήσουν πλήρως τις αρετές του μονοθεσίου.

