Η δεύτερη φετινή νίκη του Όσκαρ Πιάστρι στη Formula 1 ήταν και η πιο πειστική, καθώς ο 24χρονος Αυστραλός οδήγησε γρήγορα και χωρίς λάθη στην πίστα του Σακχίρ. Με τους 25 βαθμούς νίκης πλησίασε στους 3 τον teammate του στην McLaren, Λάντο Νόρις. Αν μάλιστα κερδίσει στο προσεχές Grand Prix Σαουδικής Αραβίας (Κυριακή του Πάσχα, στις 8 μμ), τότε θα περάσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Και όπως πολύ σωστά έγραψε ο Κώστας Παστρίμας, η τάση που σχηματίζεται δείχνει για πρώτο φαβορί για τον φετινό τίτλο οδηγών τον Πιάστρι. Συμφωνούν άραγε οι στοιχηματικές εταιρείες;

Οι περισσότερες δίνουν «ισοβαθμία» για τους δύο οδηγούς της βρετανικής ομάδας, με απόδοση 2. Υπάρχουν όμως και ορισμένες που δίνουν απόδοση 1.90 στον Πιάστρι και 2.10-2.20 στον Νόρις.

Ως τρίτο φαβορί για τον τίτλο - πολύ μακριά από τους Πιάστρι και Νόρις - είναι ο Μαξ Φερστάπεν, με την απόδοση να βρίσκεται στο 12-13.

Ο Πιάστρι συμπλήρωσε 50 αγώνες στη Formula 1 και τα αποτελέσματά του είναι εξαιρετικά: 4 νίκες, 13 παρουσίες στο βάθρο, 463 βαθμοί.

Four wins. 13 podiums. One constructors' championship.



The first 50 in Formula 1 have been so sweet for Oscar Piastri 🔥#F1 @OscarPiastri pic.twitter.com/Pzn0pmPv7B