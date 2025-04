Ο Πιάστρι σε τροχιά τίτλου

To GP Μπαχρέιν ήταν ένας αγώνας χωρίς εκπλήξεις, αλλά με σαφή μηνύματα.

Ο αγώνας του Μπαχρέιν δεν είχε μεγάλες ανατροπές ή θεαματικές συγκρούσεις. Είχε όμως ξεκάθαρες ενδείξεις για το πού πηγαίνει η σεζόν, ποιοι έχουν κάνει τα σωστά βήματα, ποιοι βρίσκονται σε πορεία ανόδου - και ποιοι αρχίζουν να μένουν πίσω.

Ο φετινός τίτλος της Formula 1 προφανώς δεν έχει ακόμη ξεκάθαρο κάτοχο, αλλά αρχίζει να σχηματίζεται μια τάση - και αυτή δείχνει προς τον Όσκαρ Πιάστρι. Με μια εμφάνιση γεμάτη ψυχραιμία, τεχνική ακρίβεια και ώριμο χειρισμό του ρυθμού, ο Αυστραλός πήρε μια νίκη στο Μπαχρέιν χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά - και χωρίς ποτέ να βγει από την τροχιά του.

Πίσω του, οι πιο «παραδοσιακοί» διεκδικητές έμοιαζαν περισσότερο να διαχειρίζονται το πακέτο τους παρά να διεκδικούν κάτι σπουδαίο. Η McLaren επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή έχει το καλύτερο μονοθέσιο στο grid, η Mercedes μοιάζει να αναγεννιέται με ηγέτη τον Τζορτζ Ράσελ, ενώ η Ferrari δεν διεκδικεί μεν τις νίκες, αλλά δείχνει σημάδια επιστροφής στον ρεαλισμό και την αποτελεσματικότητα.

Αν κάποιος ήθελε να χαρακτηρίσει τον αγώνα του Μπαχρέιν με μια φράση, ίσως αυτή να ήταν: «η κανονικότητα επανήλθε».

McLaren: ανώτερη σε όλα τα επίπεδα

Η νίκη του Πιάστρι μπορεί να ήρθε χωρίς δραματικές μονομαχίες ή θεαματικές προσπεράσεις, αλλά αυτή ακριβώς ήταν και η δύναμή της. Ένας οδηγός που δεν πιέστηκε, γιατί απλώς ήταν ο ταχύτερος. Η McLaren του έδωσε όλα τα εργαλεία και εκείνος τα αξιοποίησε χωρίς ούτε μισό λάθος.

Ακόμα και ο Λάντο Νόρις, παρά την ποινή και τις κακές κατατακτήριες, κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο. Αυτό λέει πολλά: όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα του μονοθεσίου, αλλά και για το πόσο άνετα κινείται πλέον η ομάδα, ακόμη και σε φαινομενικά δύσκολα σενάρια.

Ο Ράσελ καθιερώνεται και ο Αντονέλι ανεβαίνει

Ο Τζορτζ Ράσελ είναι ίσως η πιο «αθόρυβη» σταθερά της σεζόν μέχρι τώρα. Είναι ταχύς, ψύχραιμος και αλάνθαστος, δείχνοντας όλο και περισσότερο χαρακτηριστικά ηγέτη. Η Mercedes έχει βελτιώσει αισθητά το μονοθέσιό της και δείχνει ότι μπορεί να επιστρέψει στη μάχη των νικών, έστω και επιλεκτικά. Ο Ράσελ φροντίζει να μην πετάει βαθμούς και να παίρνει πάντα το μέγιστο από αυτό που έχει.

A third podium in four races to start George’s 2025 season 👏🏆 pic.twitter.com/TozyJkOF3u — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 13, 2025

Στον ίδιο δρόμο και ο νεαρός Κίμι Αντονέλι, που δείχνει ότι το όνομά του δεν μπήκε τυχαία στο πάνθεον των «μεγάλων προοπτικών» της F1. Αν συνεχίσει έτσι, η Mercedes δεν θα έχει λόγο να κοιτάξει πουθενά αλλού τα επόμενα χρόνια.

Η Ferrari δείχνει σφυγμό

Μπορεί το 4-5 των Λεκλέρ και Χάμιλτον να μην γεμίζει εξώφυλλα, αλλά ήταν μάλλον το καλύτερο που μπορούσε να πάρει η Ferrari στον συγκεκριμένο αγώνα. Η στρατηγική της ήταν σωστή, τα pit stops ακριβή και οι οδηγοί της άψογοι. Ο Λεκλέρ, μάλιστα, έδειξε πως είχε μέσα του κάτι πιο ριψοκίνδυνο, ίσως μια έμπνευση για μια στρατηγία με ένα μόνο pit stop - αλλά η ομάδα προτίμησε τη λογική.

Wrapping up part 2 of our triple header 🇧🇭 ✨ pic.twitter.com/fMGqsRl7Br — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 13, 2025

Δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτό το «κάτι άλλο» θα έφερνε αποτέλεσμα. Αλλά το ότι συζητάμε για ρίσκο με νόημα, είναι ήδη ένα βήμα μπροστά για μια Ferrari που προσπαθεί, επιτέλους, να λειτουργήσει ως ομάδα. Στα θετικά και η οδήγηση του Χάμιλτον, που έδωσε μάχες και κέρδισε θέσεις.

Red Bull: η Ιαπωνία ήταν η εξαίρεση, όχι ο κανόνας

Η Red Bull μοιάζει να έχει αποσυντονιστεί. Η νίκη του Φερστάπεν στην Ιαπωνία ήταν περισσότερο προσωπικό επίτευγμα του Ολλανδού, παρά επιβεβαίωση της δυναμικής του RB21. Στο Μπαχρέιν, η ομάδα δεν μπόρεσε σε καμία φάση να πλησιάσει στο ρυθμό των πρώτων, και ήταν καθαρά τέταρτη δύναμη σε απόδοση.

Αν υπάρχει ένα θετικό για τους πρωταθλητές, είναι ότι πήραν βαθμούς και με τους δύο οδηγούς, κάτι που δεν είναι αυτονόητο φέτος. Αλλά αν θέλουν να επανέλθουν στη μάχη του τίτλου, χρειάζονται περισσότερα από βαθμολογική συνέπεια.

Alpine και Haas: η μικρή χαρά των «μεσαίων»

Μπορεί το βάθρο να είναι απρόσιτο, αλλά κάθε θέση που κερδίζεται για τις Alpine και Haas μοιάζει με νίκη. Στις κατατακτήριες, ο Πιερ Γκασλί έκανε μία από τις πιο μεστές εμφανίσεις του, ενώ και στον αγώνα η Haas έδειξε να αξιοποιεί σωστά το πακέτο της.

Δεν αλλάζει η δυναμική του πρωταθλήματος, αλλά αυτές οι εμφανίσεις κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον και για τη «μάχη των μεσαίων».

Κυριακή του Πάσχα στη Σαουδική Αραβία

Ο επόμενος σταθμός είναι η Τζέντα - σε μια πίστα που πάντα προσφέρει ένταση, και φέτος έρχεται με μια ιδιαίτερη συγκυρία για εμάς, αφού ο αγώνας συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα.

Η McLaren δείχνει φαβορί, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όσο η Red Bull ψάχνεται, η Mercedes οργανώνεται, και η Ferrari παίρνει ανάσες, το πρωτάθλημα του 2025 παραμένει ανοικτό, αμφίρροπο και εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Φωτογραφίες: McLaren