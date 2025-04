Ο Βρετανός οδηγός της McLaren έκανε μία κίνηση στους τελευταίους γύρους στον αγώνα του Σακχίρ που αποδείχθηκε κρίσιμη για την εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Κάθε βαθμός στη Formula 1 είναι πολύ σημαντικός και έχουμε δει στο παρελθόν πρωταθλήματα να κρίνονται για έναν ή και μισό βαθμό. Στο Grand Prix Μπαχρέιν, ο Λάντο Νόρις κατάφερε να κερδίσει τρεις βαθμούς στο τέλος του αγώνα, οι οποίοι μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμοι για τη συνέχεια.

Στον 52ο γύρο ο Νόρις έκανε επίθεση στον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. O Βρετανός πήγε από την εξωτερική στη στροφή 1, με τον Μονεγάσκο να αμύνεται και να κρατιέται μπροστά. Όμως είχε κακή έξοδο από τις στροφές 2 και 3, με τον Νόρις να είναι κολλημένος πίσω του.

Ο οδηγός της Ferrari πήρε την εσωτερική και αυτό ώθησε τον Νόρις στην εξωτερική. Ο Βρετανός πάτησε πολύ αργά το φρένο και έχοντας ακόμη καλό κράτημα από τα ελαστικά του έκανε μία εξαιρετική προσπέραση από την εξωτερική για να πάρει την 3η θέση. Αυτό το προσπέρασμα του έδωσε 3 βαθμούς, όση είναι και η διαφορά του στη βαθμολογία από τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι.

Norris wrests P3 from Leclerc's grasp with a superb move around Turn 4 👏#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/up0whLyXw8