Ο πρώην άσος της Λίβερπουλ και της Εθνικής Αγγλίας έδειξε την προτίμησή του πριν τον αγώνα της Formula 1 στο Σακχίρ.

H Scuderia Ferrari θα προσπαθήσει να ανέβει στο βάθρο στο Grand Prix Μπαχρέιν, έχοντας ενσωματώσει μία σειρά από αναβαθμίσεις στην SF-25.

Στο γκαράζ της ιταλικής ομάδας πριν την έναρξη του αγώνα βρέθηκε ο Στίβεν Τζέραρντ, δείχνοντας την προτίμησή του αν και στο grid υπάρχουν αρκετές βρετανικές ομάδες.

Steven Gerrard in the garage this weekend 🤩 pic.twitter.com/Tp4JyMM78I

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 13, 2025

Ο 44χρονος Άγγλος έκανε ένα πέρασμα από τον πάγκο της σαουδαραβικής Αλ Ετιφάκ, με την συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται τον περασμένο Ιανουάριο.

Photo Credits: Scuderia Ferrari/X