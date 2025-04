Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren Racing αναφέρθηκε στην κατάκτηση της pole position στο Σακχίρ και δήλωσε πως ανυπομονεί για τον αυριανό αγώνα.

Με έναν εξαιρετικό χρόνο στο τέλος του Q3 o Όσκαρ Πιάστρι κατέκτησε την pole position στο Grand Prix Μπαχρέιν για το 2025. Ο Αυστραλός έκανε αυτό που μπορούσε να του προσφέρει το μονοθέσιο και για δεύτερη φορά στο φετινό πρωτάθλημα θα εκκινήσει από θέση ισχύος.

Μετά το τέλος του Q3, o Πιάστρι μίλησε για την επίτευξη της pole position. O 24χρονος Αυστραλός στάθηκε μεταξύ άλλων στην άνεση που ένιωθε μέσα στο μονοθέσιό του από το απόγευμα της Παρασκευής.

«Όλο το τριήμερο νιώθω πολύ άνετα για να είμαι ειλικρινής. Στο FP1 ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους. Έμοιαζαν περισσότερο για αγωνιστικά ράλλυ παρά μονοθέσια της F1 αυτά που οδηγούσαμε. Έπειτα ένιωσα πάρα πολύ άνετα με το μονοθέσιο. Στο FP3 είχα ήδη καλό ρυθμό. Στις κατατακτήριες μας έφτασαν οι αντίπαλοί μας περισσότερο απ’ όσο ήθελα, όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είμαι πολύ χαρούμενος», είπε ο Πιάστρι.

Our first EVER pole in Bahrain! 🤩#McLaren | #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/ks2NouPhxe