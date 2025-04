O Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Σακχίρ.

H δράση στο Grand Prix Μπαχρέιν της Formula 1 συνεχίστηκε με το FP3 το μεσημέρι του Σαββάτου. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις 60 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να τελειοποιήσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους και να ετοιμαστούν κατάλληλα για τις κατατακτήριες δοκιμές που ακολουθούν.

Όλοι είχαν όμως ένα πρόβλημα. Οι συνθήκες δεν ήταν αντιπροσωπευτικές, μιας και οι θερμοκρασίες αέρα και πίστας δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που θα συναντήσουν τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές όσο και στον αγώνα.

It's a toasty 32℃ and a bit breezy here in Sakhir



We've got FP3 coming up before qualifying under the lights later! 🙌#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/C35TlCIMoZ — Formula 1 (@F1) April 12, 2025

Ο Πιάστρι κυρίαρχος όλων

Ταχύτερος στο FP3 του GP Μπαχρέιν ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:31,646 και πήρε την 1η θέση έχοντας εξαιρετικό ρυθμό και τεράστια διαφορά από τον ανταγωνισμό. Ο Λάντο Νόρις έκανε το 1-2 για τη βρετανική ομάδα, με τη διαφορά του από τον teammate του να είναι στα 0,668 δλ και πλέον ψάχνει τρόπο για να μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η McLaren ενδεχομένως να πίεσε περισσότερο με τις ρυθμίσεις κινητήρα στο μονοθέσιο του Πιάστρι και στις κατατακτήριες δοκιμές οι διαφορές να είναι πιο μικρές. Το σίγουρο είναι πως τα δύο πορτοκαλί μονοθέσια είναι τα φαβορί για να «κλειδώσουν» την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Oscar Piastri is setting a crazy pace



His 1:31.646 lap is over six tenths ahead of his team mate, Norris and 0.834 faster than third place Leclerc 😮#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/bbRxJbvx2o April 12, 2025

Η Ferrari πιο κοντά απ’ όλους στη McLaren

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν στην 3η θέση, με τη διαφορά του από τον Πιάστρι να είναι στα 0,8 δλ. Μάλιστα ήταν ο τελευταίος οδηγός που βρέθηκε στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Αυστραλό. Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Mercedes-AMG, με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι ταχύτερος του Κίμι Αντονέλι για 0,089 δλ.

Ο Πιέρ Γκασλί της Alpine έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση και πήρε την 6η θέση και ήταν μπροστά από τον Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls. Ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 8η θέση για λογαριασμό της Red Bull Racing. Την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Κάρλος Σάινθ με Williams και Λιούις Χάμιλτον με Ferrari.

Μηχανικό πρόβλημα αντιμετώπισε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber, o οποίος σταμάτησε στη στροφή 8 και προκάλεσε την εμφάνιση του Virtual Safety Car.

Nico Hulkenberg has come to a halt at the side of the track triggering a Virtual Safety Car #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/igSsYAWqsA — Formula 1 (@F1) April 12, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 19:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν το grid για τον αγώνα της Κυριακής. Συντονιστείτε στις 18:40 ώρα Ελλάδος στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη μάχη της pole position.

Αποτελέσματα FP3 GP Μπαχρέιν

Φωτογραφίες: McLaren media