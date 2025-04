O Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Σακχίρ.

Η δράση στο Grand Prix Μπαχρέιν, τον τέταρτο αγώνα της Formula 1 στο 2025, συνεχίστηκε με τη διαδικασία του FP2. Στα 60 λεπτά του απογευματινού σκέλους, ομάδες και οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να βελτιώσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους και να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα σε αντιπροσωπευτικές συνθήκες.

Στο FP2 αποκτήσαμε μια πιο σαφή εικόνα για τη δυναμική των ομάδων, όμως το σίγουρο είναι πως αρκετές δεν έδειξαν την πραγματική τους εικόνα.

H McLaren έχει ένα υγιές προβάδισμα

Ταχύτερος στο FP2 ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:30,505 και πήρε την 1η θέση έχοντας εξαιρετικό χρόνο στον δεύτερο και τρίτο τομέα της πίστας. Στη 2η θέση ήταν ο teammate του, Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν 0,154 δλ πιο αργός από τον Πιάστρι, με τους δύο να κυριαρχούν την Παρασκευή στο Σακχίρ.

Τρίτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός είχε κακό χρόνο στον δεύτερο τομέα της πίστας και στα χρονόμετρα ήταν μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή.

Ερωτηματικό η Ferrari, o Φερστάπεν ψάχνεται

Πολλά ερωτηματικά δημιούργησε η στρατηγική της Ferrari στο FP2. H ιταλική ομάδα ήταν η μόνη που χρησιμοποίησε δύο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών, σε μία προσπάθεια να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν στην 4η θέση, μόλις 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Ράσελ. Ο Κίμι Αντονέλι ήταν στην 5η θέση με τη δεύτερη W16, μπροστά από τον Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls, o οποίος είχε μία εξαιρετική Παρασκευή στο Μπαχρέιν.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν στην 7η θέση για τη Red Bull Racing, έχοντας 0,8 δλ διαφορά από τον Πιάστρι. Ο Ολλανδός έκανε παράπονα για τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του στο FP2, ιδιαίτερα κατά το φρενάρισμα. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 8η θέση, με τον Βρετανό να έχει λάθος στον τελευταίο τομέα της πίστας στον γρήγορο γύρο του. Στην 9η θέση ήταν ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ της Williams.

H στιγμή του FP2

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου 60λεπτου του τριημέρου είδαμε μία πολύ ασυνήθιστη στιγμή. Ο Φερνάντο Αλόνσο κινούνταν αργά στην πίστα και στην τελευταία στροφή το τιμόνι έφυγε από τη θέση του και ο Ισπανός αναγκάστηκε να το κουμπώσει ενώ η AMR25 κυλούσε εκτός πίστας.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 15:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Μπαχρέιν. Έπειτα, ακολουθεί η μάχη για την pole position στις 19:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Μπαχρέιν

