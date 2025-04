O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Σακχίρ.

To Grand Prix Μπαχρέιν, ο τέταρτος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με το FP1 διάρκειας 60 λεπτών. Στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών οι οδηγοί ήρθαν αντιμέτωποι με μηδενική πρόσφυση πίστας, μιας και η θερμοκρασία άγγιξε τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών οι χρόνοι δεν ήταν απόλυτα αντιπροσωπευτικοί για τη συνέχεια του τριημέρου.

🟢 Away. We. Go. 🟢



A green light in the pit lane and the 2025 Bahrain Grand Prix weekend is under way! #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/c4wxS8ZJpu