Σαν Σήμερα: Ο εντυπωσιακότερος πρώτος γύρος στην ιστορία της F1 (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Μία εμφάνιση εφάμιλλη των ικανοτήτων του πραγματοποίησε σαν σήμερα ο θρύλος της Formula 1, Άιρτον Σένα. Επιπλέον, δύο ακόμη παγκόσμιοι πρωταθλητές πήραν νίκη σε Grand Prix. Το σημερινό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες σε MotoGP και WRC.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 11 Απριλίου, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1976, ο αείμνηστος Τζέιμς Χαντ στέφθηκε νικητής για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια στο BRDC International Trophy, έναν μη-πρωταθληματικό αγώνα F1 που λάμβανε χώρα στο Σίλβερστον. Το event της συγκεκριμένης χρονιάς ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του θρυλικού Γκρέιαμ Χιλ. Ο Βρετανός κυριάρχησε κατά κράτος στο event, εκκινώντας από την pole position και ηγούμενος τον αγώνα μέχρι τον τερματισμό. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βιτόριο Μπραμπίλια, ενώ ο Τζόντι Σέκτερ κατέλαβε την τρίτη θέση.

Σαν σήμερα το 1977, ο Σουηδός Μπιορν Βάλντεγκαρντ επικράτησε στο Ράλλυ Σαφάρι για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), οδηγώντας ένα Ford Escort δεύτερης γενιάς. Το δίδυμο αυτό άφησε πίσω του το Datsun Violet του Ράουνο Άλτονεν και τη Lancia Stratos του Σάντρο Μουνάρι.

Σαν σήμερα το 1993, το Ντόνινγκτον Παρκ φιλοξένησε για πρώτη και τελευταία φορά έναν ιστορικό αγώνα της Formula 1, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού GP. Η βροχή έβαλε δύσκολα σε πολλούς οδηγούς, αλλά δημιούργησε ευκαιρίες για άλλους. Συγκεκριμένα, ο Άιρτον Σένα αψήφησε την κακή του εκκίνηση και αναρριχήθηκε από την πέμπτη στην πρώτη θέση πριν καν συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος. Τελικά κέρδισε, αφήνοντας σχεδόν έναν γύρο πίσω τις πανίσχυρες Williams των Αλέν Προστ και Ντέιμον Χιλ. Η ασύλληπτη οδήγηση του Σένα επισκίασε την αξιοσημείωτη επίδοση του νεαρού συμπατριώτη του και πρωτοεμφανιζόμενου Ρούμπενς Μπαρικέλο, ο οποίος έχασε το βάθρο καθώς έμεινε από καύσιμα στους τελευταίους πέντε γύρους.

Lap 1 of the 1993 #EuropeanGP. One of the greatest laps of all time? Relive the moment Ayrton Senna became a Donington legend at that rain-soaked race, 25 years ago today. #LegendaryLaps pic.twitter.com/y2TkdmCqjs