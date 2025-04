Το τέταρτο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2025 θα ξεκινήσει με μία ιδιαίτερα ασυνήθιστη εικόνα στην πίστα, καθώς θα γίνει η… επέλαση των rookies.

Λίγες ώρες απέμειναν ώστε να ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Μπαχρέιν. Ο τέταρτος αγώνας της φετινής σεζόν αναμένεται με αγωνία, διότι πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο αγωνιστικό τριήμερο.

Οι ομάδες αναμένεται να παρουσιάσουν τις πρώτες τους μεγάλες αναβαθμίσεις. Αυτό σημαίνει πως η δουλειά που έχει γίνει στα εργοστάσια πρέπει να μεταφραστεί σε κέρδη σε χρόνο στην πίστα ώστε να οριστεί η κατεύθυνση των επόμενων αναβαθμίσεων.

Το Grand Prix Μπαχρέιν είναι η πρώτη ευκαιρία των ομάδων ώστε να βάλουν rookie οδηγούς στα μονοθέσιά τους. Οι κανονισμοί της Formula 1 προβλέπουν πως πρέπει οδηγοί που δεν έχουν κάνει περισσότερα από δύο Grand Prix να πάρουν μέρος σε τέσσερα FP1 κατά τη διάρκεια μίας χρονιάς, δύο φορές σε κάθε μονοθέσιο της εκάστοτε ομάδας.

Στο Μπαχρέιν συνολικά 6 ομάδες έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία rookie οδηγού στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών στο Μπαχρέιν. Αυτές είναι οι:

