Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται δίχως διακοπή, με το κορυφαίο πρωτάθλημα σε τέσσερις τροχούς να ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή και την πίστα του Σακχίρ.

Δίχως «ανάσα» συνεχίζεται το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, με τον επόμενο αγώνα να είναι το GP Μπαχρέιν το τριήμερο 11-13 Απριλίου. Η πίστα του Σακχίρ στην έρημο της Μέσης Ανατολής θα φιλοξενήσει τον πέμπτο φετινό αγώνα του 2025 και είναι ο δεύτερος του triple header το οποίο διανύουμε.

Για πρώτη φορά εφέτος δεν θα χρειαστεί να ξυπνήσουμε σε πολύ πρωινές ώρες, καθώς ο αγώνας διεξάγεται σε απογεματινή ώρα.

Ας γνωρίζουμε την πίστα

Τη διαδρομή τη γνωρίσαμε στη Formula 1 το 2004, με τον πρώτο αγώνα που διεξήχθη υπό το φως των προβολέων να είναι δέκα χρόνια μετά. Έχει μήκος 5.412 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 57 γύρους. Για πρώτη φορά μετά το 2020 η πίστα του Σακχίρ δεν θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα της σεζόν.

What is your favourite moment from the Bahrain Grand Prix over the years? 🤔



Let us know 👇#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/LXAaHElHIb — Formula 1 (@F1) April 8, 2025

Νικητής το 2024 στο Μπαχρέιν ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Μπαχρέιν έχει ο Λιούις Χάμιλτον με 5 συνολικά. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Πέδρο Ντε Λα Ρόσα από το 2005 με χρόνο 1:31,447.

Η μάχη για τον τίτλο έχει ανάψει

Στον αγώνα της Ιαπωνίας είδαμε τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει τη νίκη μπροστά από τους οδηγούς της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Έτσι, η διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας είναι μόλις στον 1 βαθμό ανάμεσα στον Ολλανδό της Red Bull και τον Βρετανό της McLaren.

Στον αγώνα του Μπαχρέιν αναμένεται να δούμε τα πρώτα πακέτα αναβαθμίσεων από τις ομάδες. Αυτό θα ανακατέψει την τράπουλα δυναμικής των μονοθεσίων σε μία πίστα με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά της Σουζούκα.

Τα ελαστικά του τριημέρου

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Μπαχρέιν. Πρόκειται για τις πιο σκληρές γόμες στην γκάμα της και αυτό δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε στρατηγική ενός pit-stop.

Η τηλεοπτική μετάδοση

To GP Μπαχρέιν, ο πέμπτος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του πρώτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στο GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα GP Μπαχρέιν σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 11 Απριλίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 12 Απριλίου

15:30-16:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

19:00-20:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 13 Απριλίου

18:00 – Αγώνας (LIVE)

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP Ιαπωνίας και τους λόγους που το έκαναν τόσο ανιαρό.

Φωτογραφίες: Getty images/Redbullcontentpool.com