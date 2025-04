Μία ασυνήθιστη μεταγραφική κίνηση έγινε στον κόσμο της Formula 1 μετά τον αγώνα της Ιαπωνίας και είχε για πρωταγωνιστή έναν παγκόσμιο πρωταθλητή.

Στο Grand Prix Ιαπωνίας, είδαμε το ντεμπούτο ενός παγκόσμιου πρωταθλητή στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Ο Ρίο Χιρακάβα πήρε μέρος στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Σουζούκα για λογαριασμό της Alpine Racing. Η επίδοσή του ήταν εξαιρετική, καθώς κατέκτησε τη 12η θέση και ήταν ταχύτερος από τον έτερο οδηγό της γαλλικής ομάδας, Πιέρ Γκασλί.

O Ιάπωνας, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WEC με την Toyota Gazoo Racing είχε ρόλο δοκιμαστή στη McLaren Racing και στο GP Άμπου Ντάμπι του 2024 οδήγησε για τη βρετανική ομάδα στο FP1. Στο ξεκίνημα του 2025 ανέλαβε το ρόλο του τρίτου οδηγού στην Alpine F1.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του Grand Prix Ιαπωνίας, η Alpine Racing ανακοίνωσε πως χώρισε τους δρόμους της με τον Χιρακάβα, κάτι το οποίο φάνηκε ιδιαίτερα παράξενο.

Αμέσως μετά η Haas προχώρησε σε ανακοίνωση πως ο Ρίο Χιρακάβα θα αναλάβει ρόλο αναπληρωματικού οδηγού, αρχής γενομένης από τον αγώνα στο Μπαχρέιν. Ο 31χρονος θα πάρει μέρος σε 4 FP1 με την Αμερικανική ομάδα, με την πρώτη του εμφάνιση να είναι στην πρώτη περίοδο δοκιμών στην πίστα του Σακχίρ.

