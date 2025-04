Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing ήταν χαρούμενος με την επίτευξη της δεύτερης θέσης, παρά την απώλεια της νίκης στη Σουζούκα.

Η McLaren Racing είχε την ταχύτητα να κερδίσει το Grand Prix Ιαπωνίας, όμως εν τέλει αρκέστηκε στις θέσεις 2 και 3. Η βρετανική ομάδα έκανε αμφιλεγόμενες επιλογές στη στρατηγική της και οι οδηγοί της δεν απείλησαν ουσιαστικά τον νικητή του αγώνα, Μαξ Φερστάπεν.

Ο δεύτερος της κατάταξης, Λάντο Νόρις, μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, παραδέχθηκε πως η νίκη χάθηκε στις κατατακτήριες δοκιμές και όχι στον αγώνα: «Έχασα τον αγώνα το Σάββατο. Ο Μαξ οδήγησε εντυπωσιακά, δεν έκανε λάθη και ο ρυθμός μας ήταν παραπλήσιος για να κάνω κάτι παραπάνω. Πίεζα πολύ από την αρχή έως το τέλος. Δεν είχα κάτι το ξεχωριστό σήμερα για να κερδίσω τον Φερστάπεν, ήταν γρήγορος, δεν έκανε λάθη και το άξιζε».

