Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Σουζούκα; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο τρίτος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες ώρες μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Ιαπωνίας, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 53 γύρων που ακολουθεί.

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την πρώτη του pole position στο 2025 και θέλει να τη μετουσιώσει σε νίκη. Το έργο του δεν θα είναι εύκολο, μιας και πίσω του έχει τους οδηγούς της McLaren, οι οποίοι έχουν ως μοναδικό στόχο τη νίκη.

Listen to that roar!



Max Verstappen is on POLE#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/s8LtjOWFms