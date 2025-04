Πτώση τριών θέσεων στην εκκίνηση του Grand Prix Ιαπωνίας για τον Ισπανό οδηγό της Williams.

Με ποινή τριών θέσεων στο grid του Grand Prix Ιαπωνίας (εκκίνηση στις 8 το πρωί της Κυριακής 6/4, ώρα Ελλάδας) τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες ο Κάρλος Σάινθ. Ως αποτέλεσμα ο οδηγός της Williams θα εκκινήσει από την 15η θέση.

Η ποινή επιβλήθηκε επειδή ο Ισπανός - παρότι είχε ολοκληρώσει το γρήγορο γύρο - παρέμεινε στην αγωνιστική γραμμή και εμπόδισε τον Λούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός, ο οποίος είχε αρχίσει έναν γρήγορο γύρο στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών, αναγκάστηκε να βγει εκτός πίστας για να αποφύγει τη σύγκρουση, όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο.

